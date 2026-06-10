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آلوارو فیدالگو و ۲۸۸ بازیکن ملیت‌دار برای حضور در جام جهانی

آلوارو فیدالگو و ۲۸۸ بازیکن ملیت‌دار برای حضور در جام جهانی
کد خبر : 1797134
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بازیکن اسپانیایی، به دلیل حمایت‌های سانتیاگو سولاری، سرمربی سابقش، به تیم ملی مکزیک پیوسته است. او که می‌توانست برای تیم ملی اسپانیا بازی کند، حالا به جمع ۲۸۸ بازیکن ملیت‌دار در جام جهانی پیوسته است.

به گزارش ایلنا، آلوارو فیدالگو، بازیکن ۲۹ ساله اسپانیایی، به دلیل حمایت‌های سانتیاگو سولاری، سرمربی سابقش، به تیم ملی مکزیک پیوسته است. سولاری فیدالگو را پس از اینکه او را در تیم اول رئال مادرید در یک بازی کوپا دل ری به میدان فرستاد، به آغوش آبی‌زردهای مکزیک آورد. این تغییر مسیر در زندگی ورزشی فیدالگو نشان‌دهنده وفاداری‌هایی است که در دنیای فوتبال شکل می‌گیرد.

آلوارو فیدالگو و ۲۸۸ بازیکن ملیت‌دار برای حضور در جام جهانی

فیدالگو در تاریخ ۹ آوریل ۱۹۹۷ در هیویا، اویدو به دنیا آمد. او ابتدا در تیم‌های محلی مانند کوندال نوریانا و اویدو بازی کرد و سپس به آکادمی اسپورتینگ خیخون پیوست. در سال ۲۰۱۲، او به آکادمی رئال مادرید، معروف به "لا فابریکا" پیوست و در تیم کادته A بازی کرد. پس از یک دوره قرضی موفق در ریو مایاداهوندا، او به تیم کاستیا بازگشت و در تاریخ ۶ دسامبر ۲۰۱۸، تحت هدایت سولاری، اولین بازی خود را با تیم اول رئال مادرید انجام داد.

فیدالگو به عنوان کاپیتان تیم کاستیا، در ۲۵ بازی، شش گل و سه پاس گل به ثبت رساند. او پس از یک سال به تیم کاستلیون پیوست و در نهایت، سولاری درخواست کرد که او به یک باشگاه در آمریکای مرکزی قرض داده شود. فیدالگو پس از پنج سال زندگی در مکزیک، موفق به کسب تابعیت این کشور شد و به همین دلیل پیشنهاد باشگاه بتیس را پذیرفت که ۱.۵ میلیون یورو برای خرید او پرداخت کرد.

در فوریه سال جاری، فیفا اجازه داد که فیدالگو با تیم ملی مکزیک بازی کند و او در تاریخ ۲۸ مارس در برابر پرتغال به میدان رفت.

آلوارو فیدالگو و ۲۸۸ بازیکن ملیت‌دار برای حضور در جام جهانی

این موضوع تنها به فیدالگو محدود نمی‌شود، زیرا تیم ملی مکزیک بازیکنانی مانند جولین کیونیوس از کلمبیا و سانتیاگو خیمنز از آرژانتین را نیز در خود دارد. در این جام جهانی، رکورد ۲۸۹ بازیکن ملیت‌دار شکسته شده است. به عنوان مثال، جزیره کوراسائو تنها یک بازیکن متولد این کشور به نام تایت چانگ دارد. جمهوری کنگو نیز ۲۰ بازیکن دارد که در این کشور به دنیا نیامده‌اند، و مراکش نیز ۱۹ بازیکن متولد خارج دارد.

اسپانیا نیز از این لیست مستثنی نیست، زیرا آیمریک لاپورت تصمیم به بازی برای تیم ملی اسپانیا به جای فرانسه، کشور زادگاهش، گرفته است.

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