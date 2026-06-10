دیدار احساسی مسی با پسر همبازی سابقش در بارسلونا
در دیدار دوستانه بین تیمهای ملی ایسلند و آرژانتین، دانیل گودجانسن، پسر آیدور گودجانسن، همبازی سابق لیونل مسی در بارسلونا، با این ستاره آرژانتینی دیدار کرد و لحظهای احساسی را رقم زد.
به گزارش ایلنا، در دنیای ورزش، زمان به شیوهای خاص دیدارهایی را رقم میزند که گویی از یک فیلمنامه نوشته شدهاند. این داستانها نسلهای مختلف را از طریق شخصیتها و فرزندانشان به هم متصل میکند، گویی که گذشته به حال بازمیگردد. این موضوع در فوتبال و بسکتبال به وضوح دیده میشود، جایی که کارنامهها با حافظه جمعی هواداران تداخل پیدا میکند. و زمانی که این تقاطعها رخ میدهد، نتیجه معمولاً لحظهای حماسی و پر از احساس است. دو واقعه اخیر که به نحوی با لیونل مسی ابرستاره فوتبال آرژانتین مربوط میشود، این موضوع را به خوبی نشان میدهد.
آیدور گودجانسن، که از سال 2006 تا 2009 همبازی مسی در بارسلونا بود و تجربه قهرمانی در لیگ قهرمانان را نیز داشت، حالا 17 سال بعد، پسرش دانیل گودجانسن (متولد 2006) در یک دیدار دوستانه با مسی روبرو شد. این بازی نه تنها به خاطر نتیجهاش، بلکه به خاطر یک انتقال جالب نسلی نیز به یاد ماندنی شد.
در پایان بازی، دانیل با لبخند به مسی نزدیک شد و جملهای ساده اما پرمعنا گفت: "تو با پدرم بازی کردهای." ستاره آرژانتینی با خوشرویی و طبیعی بودن پاسخ داد و لحظهای احساسی را رقم زد که در شبکههای اجتماعی به سرعت پخش شد. این حرکت کوتاه، تقریباً دو دهه فوتبال اروپایی و بینالمللی را در خود خلاصه کرد و به بسیاری یادآوری کرد که چقدر سریع میتوان کارنامهها را بین پدران، فرزندان و افسانهها جاری کرد.
مسی در پایان این دیدار دوستانه درباره این لحظه گفت: "او از من پرسید: 'یادت هست که کی هستم؟' و در آن لحظه واقعاً مرا غافلگیر کرد. سپس به من گفت که پسر گودجانسن است. راستش را بخواهید، او را به خاطر نمیآوردم؛ او خیلی کوچک بود. یادم میآید که او را در یک تمرین با پدرش دیده بودم، اما به خاطر نمیآوردم، او خیلی کوچک بود."
این وضعیت همچنین یادآور یک لحظه مشابه در بسکتبال NBA بود که در آن لبرون جیمز و یک بازیکن جوان از هیوستون راکتس درگیر یک مکالمه جالب شدند. در این دیدار، بازیکن تازهکار، اسمیت جونیور، به یاد آورد که پدرش، جاباری اسمیت، در اولین بازی لبرون در NBA در سال 2003 در ساکرامنتو حضور داشت. این جوان با اعتماد به نفس به لبرون نزدیک شد و او را با یک یادآوری دقیق غافلگیر کرد: "هی، تو در اولین بازی حرفهایات در NBA با پدرم بازی کردی." واکنش ستاره لیکرز فوری و صمیمانه بود: "واقعاً؟؟" و اینجا بود که یک تبادل کوتاه و پر از شوخی بین دو نسل شکل گرفت. این لحظه نیز مانند لحظه فوتبال، نشان میدهد که چگونه ورزش میتواند گذشته و حال را به طرز شگفتانگیزی به هم پیوند دهد.