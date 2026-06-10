به گزارش ایلنا، فیلیپه رودریگز در حالی که برای تحقق رویای خود برای تماشای تیم ملی برزیل در جام جهانی ۲۰۲۶ حساب و کتاب می‌کند، می‌داند که ممکن است با دو گزینه به خانه برگردد: قهرمانی ششم یا بیکاری.

در ۴۱ سالگی، این هوادار توانسته ۳۰ روز مرخصی بگیرد که دقیقاً همزمان با آغاز جام جهانی است. اما اگر تیم تحت هدایت کارلو آنچلوتی به فینال برسد، سفر او حدود ۴۰ روز طول می‌کشد و در این صورت نمی‌تواند به موقع به کارش برگردد. او تصمیم‌گیری در این مورد را به بعد موکول کرده است.

فیلیپه گفت: «می‌توانم با قهرمانی ششم و در حالی که بیکار شده‌ام برگردم، یا بدون قهرمانی ششم و بیکار برگردم. در این صورت درد قلبی بدتر خواهد بود. این به احساسات بستگی دارد، اما نمی‌خواهم از قبل رنج بکشم. به همین دلیل این کار دیوانه‌وار را انجام دادم، همه چیز پرداخت شده و همه چیز آرام است.»

او که در صنعت شیشه مشغول به کار است، برای تحقق رویایش مجبور به فروش ماشینش شد. فیلیپه که به سفر کردن به شیوه‌ای اقتصادی عادت دارد، برنامه‌ای برای کاهش هزینه‌های سفر خود ترتیب داده است.

بخشی از بلیت هواپیما با استفاده از امتیاز سفر خریداری شده است. او قصد دارد با دیگر هواداران در آپارتمان‌ها اقامت کند و با آن‌ه جابجا شود و در هزینه غذا هم صرفه‌جویی کند. تخمین زده می‌شود که گر برزیل به فینال برسد، او حدود 800 میلیون تومان هزینه کند.

فیلیپه در مورد هزینه‌های سفرش گفت: «دوست‌هایی دارم که برای بلیت رفت و برگشت 275 میلیون تومان پرداخت کرده‌اند. با امتیازها، من 52 میلیون تومان برای رفت و 52 میلیون تومان برای برگشت هزینه کردم. از همان ابتدا می‌دانستم که این جام جهانی بسیار گران خواهد بود و قبل از شروع این دیوانگی‌ها، برنامه‌ریزی کردم.»

او همچنین به مشکل بزرگ بلیت‌ها اشاره کرد و گفت: «بعد از دریافت ویزا و گرفتن مرخصی، به مرحله بعدی یعنی تهیه بلیت‌ها رفتم. این مشکل اصلی بود. قیمت‌ها بالای 70 یا 80 میلیون تومان بود و بلیت فینال از بالای 860 میلیون تومان شروع می‌شد که خارج از دسترس بود. فکر کردم: "دیگر تمام شد، این خارج از واقعیت من است."»

فیلیپه همچنین به همکاری با CBF (فدراسیون فوتبال برزیل) اشاره کرد تا از طریق جنبش سبز و زرد (MVA) به بلیت‌های ارزان‌تر دسترسی پیدا کند.

هزینه‌های تقریبی فیلیپه در جام جهانی:

- ویزا: 69 میلیون تومان

- بیمه: 27 میلیون تومان

- خرید دلار: 345 میلیون تومان

- پروازها: 138 میلیون تومان

- بلیت‌ها: 103 میلیون تومان

- اقامت: 120 میلیون تومان

- متفرقه: 34 میلیون تومان

- جمع کل تقریبی: 840 میلیون تومان

او همچنین به این نکته اشاره کرد که هزینه‌های جابجایی داخلی هنوز در بودجه پیش‌بینی نشده و هزینه‌های غذایی را ۵۰ دلار در روز برآورد کرده است.

در سوی دیگر، دانیلا کواشما، ۴۷ ساله، که به همراه خانواده‌اش به جام جهانی سفر می‌کند، به رغم اینکه بخشی از هزینه‌های سفرش را از قبل پرداخت کرده، به برنامه‌ریزی مالی اشاره کرد و گفت: «ما زندگی‌مان را ادامه دادیم، اما می‌دانستیم که این هزینه دو برابر خواهد بود، اما این یک رویای خانوادگی ما بود.»

هزینه‌های تقریبی دانیلا در جام جهانی:

- ویزا: 385 میلیون تومان(برای چهار نفر)

- بلیت پرواز ریودوژانیرو/واشنگتن: 412 میلیون تومان

- جابجایی به نیویورک: 28 میلیون تومان

- اجاره خانه در نیویورک به مدت ۳۰ روز: 358 میلیون تومان

- بلیت برای تمام بازی‌ها: 378 میلیون تومان

- پرواز نیویورک/میامی: 55 میلیون تومان

- هزینه‌های روزمره/خرید دلار: 1 میلیارد و هفتصد و بیست میلیون تومان

- جمع کل تقریبی: 4 میلیارد و صد و چهل میلیون تومان

این دو داستان نشان‌دهنده چالش‌ها و هزینه‌های بالای تماشای جام جهانی برای هواداران برزیلی است.

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