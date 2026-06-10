جوانترین بازیکنان جام جهانی 2026 معرفی شدند
جام جهانی 2026 از 11 ژوئن آغاز میشود. در این رقابتها، نسل جدیدی از بازیکنان جوان به میدان خواهند رفت. بازیکنانی که در سالهای 2007 و 2008 به دنیا آمدهاند، به عنوان آیندهسازان فوتبال جهانی شناخته میشوند.
به گزارش ایلنا، در این دوره از جام جهانی، بازیکنانی از نسل جدید به میدان خواهند رفت. برخی از آنها در زمان اوج ستارههایی چون کریستیانو رونالدو و لیونل مسی به دنیا آمدهاند. این بازیکنان جوان در کنار ستارههای بزرگ فوتبال قرار خواهند گرفت و به عنوان آیندهسازان فوتبال شناخته میشوند.
گیلبرتو مورا، جوانترین بازیکن جام جهانی
گیلبرتو مورا، هافبک مکزیکی، متولد 14 اکتبر 2008، جوانترین بازیکن جام جهانی است. او با 17 سال و 240 روز سن، فاصله سنی 26 سالهای با پیرترین بازیکن، دروازهبان اسکاتلندی، کریگ گوردون (43 سال و 162 روز) دارد. مورا به عنوان نماینده مکزیک در این مسابقات حضور دارد و به یکی از بزرگترین امیدهای فوتبال مکزیک تبدیل شده است. او در شرایطی به جام جهانی میآید که مکزیک یکی از میزبانان این رقابتهاست و انتظارات زیادی از او وجود دارد.
هیوگو سوچورک، هافبک چک
هیوگو سوچورک، هافبک چک و بازیکن اسپارتا پراگ، متولد 7 ژوئن 2008 است و یکی از جوانترین بازیکنان این تورنمنت به شمار میرود. او در 18 سالگی به یکی از بزرگترین امیدهای فوتبال چک تبدیل شده است. سوچورک در زمانی به دنیا آمد که اسپانیا هنوز قهرمان یورو 2008 نشده بود و نسل طلایی این کشور در حال شکلگیری بود.
ابراهیم امبایه، مهاجم سنگالی
ابراهیم امبایه، مهاجم سنگالی متولد 24 ژانویه 2008، بازیکن باشگاه پاری سن ژرمن است. او در 16 آگوست 2024 در لیگ 1 debut کرد و به سرعت توجهها را جلب کرد. امبایه در حالی به جام جهانی میآید که سنگال به عنوان یکی از تیمهای رقابتی آفریقا شناخته میشود و او تصمیم گرفته است که به نمایندگی از سنگال بازی کند.
حمزه عبدالکریم، مهاجم مصری
حمزه عبدالکریم، مهاجم مصری متولد 1 ژانویه 2008، نیز در این جام جهانی حضور دارد. او به دلیل ارتباطش با بارسلونا، توجه ویژهای را به خود جلب کرده است. عبدالکریم در شرایطی به میدان میرود که مصر عموما با ترکیبی از تجربه و استعداد به مسابقات بزرگ میآید.
بارا ساپوکوندیایه، هافبک سنگالی
بارا ساپوکوندیایه، هافبک سنگالی متولد 31 دسامبر 2007، نمونهای از استعدادهای جوانی است که سنگال به تیم ملی خود اضافه کرده است. او در حال حاضر به صورت قرضی در بایرن مونیخ بازی میکند و میتواند به عنوان یک بازیکن آیندهدار برای تیم ملی سنگال شناخته شود.
رایان الومی، مهاجم تونسی
رایان الومی، مهاجم تونسی متولد 17 سپتامبر 2007، در ونکوور وایتکپس بازی میکند و در فصل گذشته 11 گل به ثمر رسانده است. او به عنوان یک استعداد جوان در فوتبال تونس شناخته میشود.
کریم آلاجبیگویچ، مهاجم بوسنی
کریم آلاجبیگویچ، مهاجم بوسنی و هرزگوین متولد 21 سپتامبر 2007، در حال حاضر در باشگاه سالزبورگ بازی میکند و به عنوان یک بازیکن آیندهدار برای تیم ملی بوسنی شناخته میشود.
ایوب بودادی، استعداد بزرگ مراکش
ایوب بودادی، هافبک مراکشی متولد 2 اکتبر 2007، در باشگاه لیل بازی میکند و به عنوان یکی از استعدادهای جوان فوتبال مراکش شناخته میشود. او در شرایطی به جام جهانی میآید که مراکش به عنوان یک تیم رقابتی در سطح جهانی شناخته میشود.