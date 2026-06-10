الیوت اندرسون در کانون جنگ نقل و انتقالات منچستر و بازیکن کلیدی توماس توخل

به گزارش ایلنا، اندرسون در گفت‌وگویی که اوایل سال جاری داشت، به یاد نمی‌آورد که آخرین تورنمنت مهمی که انگلستان در آن شرکت کرده، یعنی مسابقات قهرمانی اروپا ۲۰۲۴ در آلمان، را کجا تماشا کرده است. او گفت: «قطعاً آن را تماشا کرده‌ام، اما دقیقاً نمی‌دانم کجا بودم. احتمالاً با دوستانم بودم.»

زندگی برای این هافبک ناتینگهام فارست به سرعت تغییر کرده است. سفر او از روی مبل خانه دوستش به قلب خط میانی انگلستان در آمریکا، مسیری بود که هیچ‌کس انتظارش را نداشت. اما حالا که او در اینجا است و یکی از بازیکنانی است که توماس توخل به شدت به او نیاز دارد، به نظر می‌رسد چالش‌ها تازه آغاز شده‌اند.

اندرسون به نوعی نماد قوانین و مقررات مالی لیگ برتر است. انتقال او از نیوکاسل به ناتینگهام فارست در تابستان دو سال پیش تنها به این دلیل اتفاق افتاد که باشگاه شمال شرقی مجبور بود یک استعداد پرورش‌یافته خود را بفروشد تا تعادل مالی خود را حفظ کند. انتقال بعدی او احتمالاً آسان‌تر خواهد بود. هر دو باشگاه منچستری حاضرند در این تابستان مبلغ زیادی برای جذب اندرسون هزینه کنند تا او را به عنوان بازیکنی که می‌توان بر اساس او خط میانی را ساخت، به خدمت بگیرند. در حال حاضر، منچسترسیتی در این رقابت پیشتاز است و به احتمال زیاد او فصل آینده پیراهن آبی آسمانی را بر تن خواهد کرد.

ناتینگهام فارست به راحتی تسلیم نخواهد شد. مالک این باشگاه، اوانجلوس ماریناکیس، به خوبی شناخته شده است که از این فرضیه که بهترین بازیکنش می‌تواند به راحتی توسط یکی از دو قدرت شمالی جذب شود، ناراحت است. بنابراین این موضوع ممکن است به شروع جام جهانی کشیده شود و فشارهای خاص خود را بر روی بازیکنی که در اینجا در آمریکا از او خواسته‌های زیادی می‌شود، وارد کند.

توخل قبلاً موضع خود را در این مورد روشن کرده است. او برخلاف برخی از پیشینیانش، از بازیکنانش نمی‌خواهد که مسائل باشگاهی را در این تورنمنت رها کنند. او می‌داند که این واقع‌گرایانه نیست. او گفت: «اگر کسی فرصتی برای انجام یک انتقال داشته باشد، ما در راه او نخواهیم بود، اما این باید با برنامه و اهداف ما هم‌راستا باشد که تمرکز بر روی مسابقات و آماده‌سازی برای آن‌ها است.»

اندرسون، ۲۳ ساله، به خوبی از وضعیت آگاه است. او می‌داند که ناتینگهام فارست قبلاً یک پیشنهاد ۸۰ میلیون پوندی از سیتی را رد کرده است. نمایندگان او در حال حاضر در مرحله‌ای هستند که می‌توانند به آرامی نظاره‌گر روند مذاکرات بین باشگاه‌ها باشند. یکی از منابع نزدیک به او گفت: «الیوت تحت تأثیر این وضعیت قرار نخواهد گرفت. انتقال او از نیوکاسل به ناتینگهام فارست بسیار بزرگ بود. او تصور می‌کرد که برای همیشه در نیوکاسل خواهد ماند.»

اندرسون شخصیتی آرام دارد و به شدت مصمم است. او به راحتی نمی‌تواند بپذیرد که مشهورترین عضو خانواده‌اش نیست، زیرا برادرش ویل در برنامه تلویزیونی «Love Island» شرکت کرده است. او گفت: «وقتی او به این برنامه رفت، من برای نیوکاسل بازی می‌کردم و وقتی او از برنامه خارج شد، من در ناتینگهام فارست بودم.»

به نظر می‌رسد که داستان مشابهی ممکن است در این تابستان تکرار شود. سیتی به ویژه به نظر نمی‌رسد که بخواهد منتظر بماند تا ارزش اندرسون پس از یک جام جهانی خوب افزایش یابد. آن‌ها می‌خواهند هر چه سریع‌تر قراردادی منعقد کنند.

با توجه به اینکه او در میانه آوریل مادرش را از دست داده است، این دوره برای اندرسون دشوار بوده و مسئولیتی که او در اینجا برای تیم توخل خواهد داشت، بسیار سنگین است. اما این جوان می‌داند که چه می‌خواهد. او به راحتی نمی‌تواند بگوید که یکی از مربیان کلیدی‌اش، جوی بارتون، که به دلیل رفتارهایش مورد انتقاد قرار گرفته، بوده است. اندرسون در زمان قرضی خود در بریستول راورز تحت هدایت بارتون بازی کرده و در آنجا پیشرفت کرده است.

در آستانه دو تورنمنت اخیر انگلستان، توخل و دستیارش آنتونی بری، به طور خصوصی اندرسون را به عنوان «هدیه‌ای که از آسمان افتاد» توصیف کرده‌اند، چرا که او به طور ناگهانی در زیر نظر آن‌ها به اوج رسیده است. اندرسون که قبلاً پیراهن لیونل مسی را در حیاط خانه‌اش می‌پوشید، ممکن است به یاد نداشته باشد که تابستان ۲۰۲۴ چگونه گذشت، اما تابستان ۲۰۲۶ با باشگاه و کشورش تأثیر بیشتری بر او خواهد گذاشت.

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