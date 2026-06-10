فرار آربلوا بعد از جدایی از رئال مادرید به روستایی ثروتمند

به گزارش ایلنا، آلوارو آربلوا، مدافع پیشین تیم ملی اسپانیا و باشگاه رئال مادرید، این روزها پس از پایان دوران حضور موقت روی نیمکت تیم اصلی رئال مادرید در تعطیلات حضور دارد. با این حال، تابستان فرصتی برای او فراهم کرده تا به دور از هیاهوی فوتبال، زمانی را در کنار خانواده و در زادگاه نیاکانش سپری کند.

آربلوا در شهر سالامانکا به دنیا آمد، اما دوران کودکی خود را از چهار سالگی در ساراگوسا گذراند. با این وجود، همواره رابطه‌ای ویژه با روستای کارکاستیو (Carcastillo) در استان ناوارا داشته؛ روستایی که ریشه‌های خانوادگی او به آن بازمی‌گردد.

کارکاستیو با جمعیتی حدود ۲۵۰۰ نفر، محل زندگی اجداد پدری آربلوا بوده است. عموی او، خولیو پریتو آربلوا (Julio Prieto Arbeloa)، بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱ شهردار این روستا بود.

در تابستان ۲۰۱۰ و پس از قهرمانی تیم ملی اسپانیا در جام جهانی آفریقای جنوبی، آربلوا به دعوت عمویش در جشن‌های محلی کارکاستیو حضور یافت و درباره این روستا گفت: «در کنار خانواده، عموها و بستگانم در سرزمین اجدادی‌ام هستم.»

کارکاستیو علاوه بر پیوند خانوادگی با آربلوا، از جاذبه‌های تاریخی و طبیعی متعددی نیز برخوردار است. این روستا در شرق ناوارا و در نزدیکی مرز آراگون قرار دارد و یکی از مسیرهای اصلی دسترسی به منطقه مشهور باردناس رئالس (Bardenas Reales) محسوب می‌شود؛ منطقه‌ای طبیعی با چشم‌اندازهای منحصربه‌فرد که به دلیل ظاهر خاص خود شهرت جهانی دارد.

از مهم‌ترین آثار تاریخی این روستا می‌توان به صومعه «سانتا ماریا لا رئال دِ لا اولیوا» (Santa María la Real de la Oliva) متعلق به قرن دوازدهم میلادی و کلیسای «سن سالوادور» (San Salvador) از قرن سیزدهم اشاره کرد. همچنین کاخ تاریخی «آباد» (Palacio Abacial)، بنایی سنگی متعلق به قرن شانزدهم با معماری رنسانسی، از دیگر جاذبه‌های شاخص این منطقه به شمار می‌رود.

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