به گزارش ایلنا، در یک مصاحبه در کاخ ریاست‌جمهوری در پایتخت کیپ‌ورد، پرایا، رئیس‌جمهور خاویر ماریو نوز با پیشنهاد خبرنگاران برای باز کردن بسته‌های عکاسی جام جهانی مواجه شد. این اقدام غیرمعمول، به لحظاتی شاداب و مفرح تبدیل شد.

نوز در اولین بسته، عکسی از فابیان رویز، بازیکن اسپانیایی، را پیدا کرد و پس از یافتن عکسی از یک بازیکن کیپ‌وردی به نام جوآو پائولو ابراز شادی کرد.

نوز همچنین عکسی از رافینیا، بازیکن شماره ۱۱ تیم ملی برزیل، دریافت کرد و در این باره به شوخی گفت: "نیمار در جام جهانی است، اما عکسی از او وجود ندارد."

در ادامه، وقتی از او پرسیده شد که کدام یک را بیشتر دوست دارد: رایان مندس، کاپیتان و بهترین گلزن تاریخ کیپ‌ورد، یا نیمار، نوز با زیرکی پاسخ داد: "شما از یک گزینه استفاده کردید، 'یا'. من می‌گویم: 'و'. من رایان و نیمار را به یک اندازه دوست دارم."

رئیس‌جمهور کیپ‌ورد، که بیش از چهل سال است با برزیل ارتباطی نزدیک دارد، در سال ۱۹۸۲ به عنوان یک دانشجوی جوان به سائوپائولو رفت و توانست تیم ملی برزیل را با ستاره‌هایی چون زیکو و سوکراتس ببیند. او در این باره گفت: "من در سائوپائولو تحصیل کردم و تقریباً ۵ سال در آنجا زندگی کردم. توانستم تمام آن دوره انتقال سیاسی را تجربه کنم."

نوز همچنین به عشقش به فوتبال اشاره کرد و گفت که در سائوپائولو به طرفداری از تیم پالمیراس به خاطر بالتازار، مهاجم معروف، پرداخته است. او همچنین از عشقش به تیم فلامنگو و بازیکنانی چون ساکراتس و کاساگراند در تیم کورینتیانس یاد کرد.

در پایان، نوز به رابطه نزدیک فرهنگی بین کیپ‌ورد و برزیل اشاره کرد و گفت: "کیپ‌ورد یک ملت شاد و خوشحال است و این نتیجه ملاقات بین آفریقا و اروپا است." او همچنین به شعرای کیپ‌وردی اشاره کرد و گفت: "کیپ‌ورد شبیه برزیل است، فقط در مقیاس کوچک."

این رئیس‌جمهور با شوخی به رئیس‌جمهور برزیل، لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا، گفت: "این کیپ‌ورد نیست که یک برزیل کوچک است، بلکه برزیل است که یک کیپ‌ورد بزرگ است."

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