نگرانی در اردوی بلژیک: دوکو تمرین را نیمهکاره رها کرد
جرمی دوکو، ستاره تیم ملی بلژیک، در جریان تمرین اردوی شیاطین سرخ در سیاتل به دلیل احساس ناراحتی بدنی تمرین را ترک کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از HLN بلژیک، تیم ملی این کشور روز گذشته نخستین جلسه تمرینی کامل خود را در شهر سیاتل آمریکا برگزار کرد؛ تمرینی که در مجموع در فضایی مثبت و با روحیهای بالا دنبال شد، اما مصدومیت احتمالی جرمی دوکو برای دقایقی نگرانیهایی را در اردوی شیاطین سرخ ایجاد کرد.
در آغاز تمرین، ۲۵ بازیکن بلژیک در مجموعه مدرن تمرینی باشگاه سیاتل ساندرز حاضر شدند. تنها غایب زنو دباست بود که مطابق برنامه از پیش تعیینشده، تمرینات اختصاصی خود را ادامه داد. گزارشها حاکی از آن است که مدافع اسپورتینگ لیسبون روند بهبودی مطلوبی را پشت سر میگذارد و انتظار میرود تا مرحله حذفی به آمادگی کامل مسابقه برسد.
فضای تمرین نیز کاملاً شاد و آرام توصیف شده است. در بخشی از تمرین حتی روملو لوکاکو در اقدامی شوخطبعانه توپ را به سمت الکسیس سالماکرس پرتاب کرد و بازیکنان با روحیهای بالا کار خود را دنبال کردند.
با این حال، شرایط زمانی تغییر کرد که جرمی دوکو پیش از پایان تمرین و پس از کمتر از یک ساعت حضور در زمین، به دلیل احساس ناراحتی بدنی از ادامه کار بازماند و برای دریافت مراقبتهای پزشکی راهی ساختمان تیم شد.
با وجود نگرانی اولیه، منابع نزدیک به تیم ملی بلژیک تأکید کردهاند که مشکل این وینگر سرعتی جدی نیست و در حال حاضر زنگ خطر برای کادر فنی به صدا درنیامده است. پیشبینی میشود دوکو به زودی به تمرینات گروهی بازگردد و حتی احتمال دارد از امروز دوباره در کنار سایر بازیکنان تمرین کند.