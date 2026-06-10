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خط‌ونشان دلافوئنته برای رقبای جام جهانی

ستاره‌های لاروخا در بالاترین سطح آمادگی

ستاره‌های لاروخا در بالاترین سطح آمادگی
کد خبر : 1797073
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سرمربی تیم ملی اسپانیا، پس از پیروزی تیمش مقابل پرو در آخرین دیدار تدارکاتی، با تاکید بر آمادگی کامل و ایده‌آل تمامی بازیکنانش اعلام کرد که لاروخا بدون هیچ مصدومی گام به مسابقات جام جهانی می‌گذارد.

به گزارش ایلنا، لوئیس دلافوئنته، سرمربی تیم ملی اسپانیا، تاکید دارد که تک‌تک بازیکنان حاضر در اسکواد او در جام جهانی در وضعیت ایده‌آل و بی‌نقصی قرار دارند و برای اولین مسابقه این تیم در دسترس خواهند بود.

آخرین بازی تدارکاتی لاروخا روز دوشنبه با پیروزی ۳ بر ۱ مقابل پرو به پایان رسید که در آن میکل اویارزابال، پدری و گل به خودی پدرو گالسه، مسیر پیروزی را برای آن‌ها هموار کردند. اسپانیا اکنون در ۱۰ بازی اخیر خود شکست نخورده است (۷ برد و ۳ مساوی) و در زمان قانونی (۹۰ دقیقه) ۳۰ بازی گذشته خود نیز بدون شکست باقی مانده‌اند.

ستاره‌های لاروخا در بالاترین سطح آمادگی

رودری و میکل مرینو هر دو در دیدار مقابل پرو به میدان رفتند تا به مرز آمادگی کامل برسند، در حالی که نیکو ویلیامز، لامین یامال و ویکتور مونیوز از لیست این بازی کنار گذاشته شدند تا برای بازی افتتاحیه اسپانیا بازگردند.

قهرمان اروپا در اولین بازی خود در ۱۵ ژوئن به مصاف کیپ‌ورد می‌رود و پس از آن در مرحله گروهی با عربستان سعودی و اروگوئه دیدار خواهد کرد. دلافوئنته پس از پیروزی اسپانیا مقابل پرو اظهار داشت: "ما از تمام کارهایی که انجام داده‌ایم رضایت داریم. بازیکنان در شرایط خوبی هستند و هیچ مصدومیتی رخ نداده است. ما در روزهای آینده موقعیت‌های مختلف را بیشتر تحلیل خواهیم کرد.

من از برداشت مثبت و حس خوبی که بازیکنان ایجاد کرده‌اند بسیار خرسندم. رودری در حال حاضر و به دلالی مختلف فوق‌العاده عمل می‌کند؛ ما فقط یک ساعت به او بازی دادیم، اما او اکنون خوب است. مرینو نیز به تدریج زمان بازی بیشتری به دست می‌آورد. من فکر می‌کنم همه آماده خواهند بود.

می‌خواهم حس آرامش را منتقل کنم. همه در وضعیت بی‌نقصی هستند. و همه برای اولین مسابقه در دسترس خواهند بود، از جمله نیکو، لامین و ویکتور که با شدت بالایی در چاتانوگا تمرین کرده‌اند."

ستاره‌های لاروخا در بالاترین سطح آمادگی

اسپانیا تلاش خواهد کرد تا پس از آلمان غربی (یورو ۱۹۷۲، جام جهانی ۱۹۷۴)، فرانسه (جام جهانی ۱۹۹۸، یورو ۲۰۰۰) و خود اسپانیا (یورو ۲۰۰۸، جام جهانی ۲۰۱۰، یورو ۲۰۱۲)، به چهارمین کشوری تبدیل شود که به طور همزمان عناوین قهرمانی یورو و جام جهانی را در اختیار دارد. لاروخا در حال حاضر در ۳۱ بازی رسمی اخیر خود (۲۵ برد و ۶ مساوی) از زمان شکست ۲ بر ۰ مقابل اسکاتلند در مارس ۲۰۲۳، شکست‌ناپذیر باقی مانده است که این طولانی‌ترین روند بدون شکست تاریخ این کشور در مسابقات غیردوستانه به شمار می‌رود.

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