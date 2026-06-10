در آستانه یک بازی تاریخی و خاطرهانگیز
الکس ایووبی اتهام پشیمانی از انتخاب تیم ملی نیجریه را رد کرد
ستاره نامدار باشگاه فولام، در آستانه ثبت صدمین بازی ملی خود با پیراهن نیجریه، با قاطعیت اعلام کرد که هرگز از تصمیم خود برای انتخاب نیجریه به جای تیم ملی انگلیس پشیمان نیست.
به گزارش ایلنا، الکس ایووبی تاکید دارد که هرگز از تصمیم خود مبنی بر انتخاب تیم ملی نیجریه به جای انگلیس در رده ملی پشیمان نیست. این بازیکن ۳۰ ساله روز چهارشنبه در دیدار دوستانه ملی مقابل پرتغال در لیریا، صدمین بازی ملی خود را برای نیجریه انجام خواهد داد.
ایووبی پس از جوزف یوبو، وینسنت انیاما و احمد موسی، به چهارمین بازیکن تاریخ فوتبال نیجریه تبدیل خواهد شد که به رکورد ۱۰۰ بازی ملی برای این کشور دست مییابد. بازیساز باشگاه فولام در ردههای پایه برای هر دو تیم ملی نیجریه و انگلیس بازی کرد، اما در نهایت بازی برای نیجریه را انتخاب کرد؛ تیمی که شانس حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ را از دست داد.
ایووبی پیش از این در اوایل سال ۲۰۲۶ به نیجریه کمک کرد تا به مقام سوم جام ملتهای آفریقا دست یابد؛ جایی که آنها در مرحله نیمهنهایی مغلوب مراکش شدند اما در مسابقه ردهبندی مصر را شکست دادند. او همچنین بخشی از اسکواد نیجریه بود که در فینال جام ملتهای آفریقا ۲۰۲۳ شکست خورد. ایوبی در جام جهانی ۲۰۱۸ نیز نماینده کشورش بود.
ایووبی در اظهاراتی که توسط فدراسیون فوتبال نیجریه منتشر شده است، گفت: "من افتخار میکنم که امروز در اینجا هستم؛ به پوشیدن پیراهن سبز و سفید افتخار میکنم. من هیچ پشیمانی از انتخاب نیجریه ندارم. بله، دوست داشتم قهرمان جام ملتهای آفریقا شوم و شاید همراه با عقابها در جام جهانی فوتبال که تا چند روز دیگر آغاز میشود حضور داشته باشم، اما پشیمان نیستم."
ایووبی همچنین از توصیهای پرده برداشت که در زمان تصمیمگیری برای انتخاب تیم ملی، از دایی خود، جیجی اوکوچا که اسطوره فوتبال نیجریه است، دریافت کرده بود. ایووبی در این باره افزود: "او همیشه میگفت برو و کاری را که درست است انجام بده، برو و از فوتبالت لذت ببر. البته او اسطوره نیجریه است و توصیهای که از والدینم و او گرفتم این بود که قبل از تصمیمگیری درباره جایی که میخواهی در آن بازی کنی، نیجریه را امتحان کن و ببین چه حسی داری. بنابراین من واقعاً به تیم زیر ۲۳ سال رفتم و آن را از نزدیک تجربه کردم و حس کردم که کاملاً در خانه خودم هستم. قصد بیاحترامی به انگلیس را ندارم چون دوران خوبی در آنجا داشتم، اما قلب من متعلق به نیجریه است. بنابراین بله، او تا حدودی روی من تأثیر گذاشت، اما در نهایت، این تصمیم کاملاً به عهده خودم بود."