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پایان یک شایعه بزرگ در بارسلون

کاتالان‌ها به طور کامل قید خرید رشفورد را زدند

کاتالان‌ها به طور کامل قید خرید رشفورد را زدند
کد خبر : 1797053
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بارسلونا با کنار گذاشتن برنامه‌های خود برای جذب مارکوس رشفورد، به طور قطعی اعلام کرد که هیچ تمایلی برای به خدمت گرفتن این بازیکن انگلیسی در پنجره نقل‌وانتقالات پیش‌رو ندارد.

به گزارش ایلنا، باشگاه بارسلونا تصمیم نهایی خود را در خصوص آینده مارکوس رشفورد اتخاذ کرده است. کاتالان‌ها ترجیح دادند تا بند خرید ۳۰ میلیون یورویی این بازیکن را که به صورت قرضی از منچستریونایتد در اختیار داشتند و تنها 5 روز دیگر منقضی می‌شود، فعال نکنند. در نتیجه، مهاجم انگلیسی به دوران حضور خود در بارسلونا پایان می‌دهد و به جمع شیاطین سرخ بازخواهد گشت.

این خبر به طور غیرمستقیم از طریق کانال‌های ارتباطی این بازیکن در فضای مجازی تایید شد. مارکوس رشفورد با به‌روزرسانی پروفایل رسمی خود در اینستاگرام، هرگونه نام یا اشاره به باشگاه بارسلونا را از بخش بیوگرافی خود حذف کرد؛ این اقدام در شبکه‌های اجتماعی نشان‌دهنده پایان قطعی مذاکرات میان طرفین است.

کاتالان‌ها به طور کامل قید خرید رشفورد را زدند

با وجود نمایش‌های این مهاجم و هماهنگی او با تیم در طول مدت اقامتش، اولویت‌های مالی باشگاه و خرید اخیر آنتونی گوردون به رویکرد کاتالان‌ها شکل داده است. مدیریت باشگاه به ریاست خوان لاپورتا پرداخت مبلغ ۳۰ میلیون یورویی را در شرایط اقتصادی فعلی غیرممکن ارزیابی کرد.

کاتالان‌ها به طور کامل قید خرید رشفورد را زدند

اکنون این مهاجم ملی‌پوش انگلیسی تمرکز خود را روی آینده نزدیکش در لیگ برتر معطوف خواهد کرد، در حالی که بارسا نیز به بازسازی اسکواد خود برای فصل آینده ادامه می‌دهد.

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