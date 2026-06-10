پایان یک انتقال ۸۵ میلیون یورویی؛
ستاره جنجالی از اولدترافورد رفت
باشگاه منچستریونایتد به طور رسمی از جدایی جیدون سانچو پس از پایان قراردادش خبر داد.
به گزارش ایلنا، وینگر انگلیسی که در سال ۲۰۲۱ با امیدهای فراوان به اولدترافورد پیوسته بود، پس از چند فصل پر فراز و نشیب و دو دوره قرضی، اکنون به عنوان بازیکن آزاد از جمع شیاطین سرخ جدا میشود.
باشگاه منچستریونایتد روز چهارشنبه اعلام کرد جیدون سانچو پس از پایان قراردادش از این تیم جدا خواهد شد و به عنوان بازیکن آزاد به کار خود ادامه میدهد.
سانچوی ۲۶ ساله از زمان حضور در دیدار کامیونیتی شیلد در آگوست ۲۰۲۴ دیگر برای منچستریونایتد به میدان نرفت. او تابستان ۲۰۲۱ با قراردادی به ارزش ۸۵ میلیون یورو از بوروسیا دورتموند راهی اولدترافورد شده بود.
یونایتد همچنین تأیید کرد که تایریل مالاسیا، مدافع هلندی، و کاسمیرو، هافبک برزیلی تیم نیز با پایان قراردادهای خود در پایان ماه جاری از این باشگاه جدا خواهند شد. کاسمیرو پیشتر در ژانویه اعلام کرده بود که در پایان فصل از جمع شیاطین سرخ خداحافظی میکند.
در همین حال، رسانه «اتلتیک» در ماه مارس گزارش داده بود که بوروسیا دورتموند علاقهمند به بازگرداندن سانچو است و این بازیکن نیز از بازگشت به فوتبال آلمان استقبال میکند.
سانچو فصل ۲۶-۲۰۲۵ را به صورت قرضی در استون ویلا سپری کرد. او اگرچه همراه این تیم به قهرمانی لیگ اروپا رسید، اما در تمامی رقابتها تنها یک گل به ثمر رساند. اتلتیک همچنین گزارش داده بود که این بازیکن پس از پایان قرارداد قرضی خود در ویلا پارک ماندنی نیست.
ملیپوش سابق انگلیس فصل پیش از آن را نیز به صورت قرضی در چلسی سپری کرده بود. او در فصل ۲۵-۲۰۲۴ موفق شد در ۳۱ بازی لیگ برتر سه گل به ثمر برساند و همراه آبیهای لندن عنوان قهرمانی لیگ کنفرانس اروپا را کسب کند.
سانچو در مجموع ۸۳ بار با پیراهن منچستریونایتد به میدان رفت و حاصل عملکردش ۱۲ گل و ۶ پاس گل بود. با این حال، او از ابتدای فصل ۲۴-۲۰۲۳ جایگاه خود را نزد اریک تنهاخ، سرمربی وقت تیم، از دست داد و در ژانویه همان فصل برای یک دوره ششماهه به دورتموند بازگشت.
او در بازگشت به دورتموند یکی از اعضای تیمی بود که برخلاف پیشبینیها به فینال لیگ قهرمانان اروپا ۲۰۲۴ رسید. سانچو در دیدار نهایی برابر رئال مادرید از ابتدا در ترکیب تیمش حضور داشت، اما دورتموند با نتیجه ۲ بر صفر شکست خورد و از رسیدن به جام بازماند.
این وینگر انگلیسی از سال ۲۰۲۱ تاکنون نیز دیگر به تیم ملی انگلیس دعوت نشده است.