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هدف جدید رئال مادرید در لندن: در انتظار پاسخ آرسنال

هدف جدید رئال مادرید در لندن: در انتظار پاسخ آرسنال
کد خبر : 1797031
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رئال مادرید به جذب مدافع ۲۴ ساله آرسنال و ایتالیا، ریکاردو کلافیوری، علاقه‌مند است. در همین حال، تاتنهام به دنبال جایگزینی برای کریستین رومرو است و منچستریونایتد نیز به دنبال جذب مدافع جوان نیوکاسل، لوئیس هال می‌باشد.

به گزارش ایلنا، رئال مادرید به جذب ریکاردو کلافیوری، مدافع ۲۴ ساله آرسنال و ایتالیا که پیش از این زیر نظر ژوزه مورینیو در رم بازی کرده، علاقه‌مند است.

تاتنهام در حال بررسی انتقال گلیسون برمر، مدافع ۲۹ ساله برزیلی یوونتوس، به منظور جایگزینی کریستین رومرو، مدافع ۲۸ ساله آرژانتینی خود در خط دفاعی است.

منچستریونایتد به دنبال جذب لوئیس هال، مدافع ۲۱ ساله و چندمنظوره نیوکاسل است و به نظر می‌رسد که این باشگاه به دنبال جذب رومرو از تاتنهام نیست.

سرمایه‌گذار مشترک منچستریونایتد، سر جیم راتکلیف، آماده است تا خواسته‌های مالی الیوت اندرسون، هافبک ۲۳ ساله ناتینگهام فارست را برآورده کند تا او را به منچستریونایتد بیاورد.

با این حال، منچسترسیتی همچنان در رقابت برای جذب اندرسون پیشتاز است، با وجود تلاش‌های منچستریونایتد برای پیشی گرفتن از رقبای خود.

مورینیو، سرمربی جدید رئال مادرید، به جذب ماتئوس فرناندس، هافبک ۲۱ ساله پرتغالی وست‌هم نیز علاقه‌مند است که مورد توجه چلسی نیز قرار دارد. منچستریونایتد همچنین در حال بررسی انتقال فرناندس است، در حالی که وست‌هم ارزش این بازیکن را حدود ۸۰ میلیون پوند تخمین زده است.

منچستریونایتد همچنین به دنبال یک انتقال غیرمنتظره برای کارل دارلو، دروازه‌بان ۳۵ ساله انگلیسی است که قراردادش با لیدز در این تابستان به پایان می‌رسد، در حالی که دروازه‌بان ترک، التای بایندیر، ۲۸ ساله، قرار است اولدترافورد را ترک کند.

فولام به دنبال جذب ساموئل چوکوه‌وزه، هافبک نیجریه‌ای از آث میلان است، اما در تلاش است تا مبلغ کمتری برای این انتقال مذاکره کند.

اتلتیکو مادرید امیدوار است که برناردو سیلوا، هافبک سابق منچسترسیتی را متقاعد کند تا به جای بارسلونا یا رئال مادرید به آنها بپیوندد، زیرا می‌توانند زمان بازی بیشتری به این بازیکن ۳۱ ساله پرتغالی ارائه دهند.

فولام در حال بررسی این است که آیا باید بند آزادسازی ۸ میلیون پوندی کیران مک‌کنا، سرمربی ایپسویچ را فعال کند یا خیر، که او در صدر فهرست نامزدهای جانشینی مارکو سیلوا قرار دارد.

لسترسیتی نیز در حال مذاکره با راسل مارتین، سرمربی سابق ساوتهمپتون و رنجرز درباره تصدی این باشگاه پس از سقوط آنها به لیگ یک است.

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