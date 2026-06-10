به گزارش ایلنا، کیم سئونگ-گیو در این کنفرانس گفت: "متأسفم که نتوانستم در زمان زایمان همسرم حضور داشته باشم. می‌خواهم نتایج خوبی را به خانه بیاورم - به عنوان یک هدیه." این دروازه‌بان ۳۵ ساله که احتمالاً در آخرین جام جهانی خود شرکت می‌کند، در حال حاضر در تیم اف‌سی توکیو بازی می‌کند.

او همچنین با شوخی گفت که امیدوار است دخترش به مادرش شباهت داشته باشد و نه به او. کیم افزود: "به او گفتم که در دوران بارداری، امیدوارم به من شباهت نداشته باشد - ظاهراً او به من گوش داده است. فکر می‌کنم واقعاً خوش‌شانس هستم که چهره‌اش ترکیبی زیبا از ویژگی‌های من و همسرم است."

قبل از پیوستن به تیم ملی، کیم سئونگ-گیو در یک عکاسی با همسرش که هنوز باردار بود، شرکت کرد. این دروازه‌بان با اشاره به تجربه‌های قبلی‌اش در جام جهانی گفت: "هر جام جهانی را به عنوان آخرین بازی‌ام بازی کرده‌ام. در سن فعلی‌ام، این واقعاً به نظر می‌رسد که آخرین باشد."

تیم ملی کره جنوبی در گروه A جام جهانی قرار دارد و در اولین بازی خود به مصاف جمهوری چک خواهد رفت. این بازی روز پنجشنبه ساعت ۲۳ به وقت برازیلیا در ورزشگاه آکرون برگزار می‌شود.

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