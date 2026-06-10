خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

عذرخواهی دروازه‌بان کره جنوبی از همسرش در نشست خبری!

عذرخواهی دروازه‌بان کره جنوبی از همسرش در نشست خبری!
کد خبر : 1797028
لینک کوتاه کپی شد.

کیم سئونگ-گیو، دروازه‌بان تیم ملی کره جنوبی، تولد نخستین دخترش را از دست داد و از همسرش عذرخواهی کرد. او در یک کنفرانس خبری در مکزیک قول داد که نتایج خوبی را به عنوان هدیه برای دخترش به ارمغان بیاورد.

به گزارش ایلنا، کیم سئونگ-گیو در این کنفرانس گفت: "متأسفم که نتوانستم در زمان زایمان همسرم حضور داشته باشم. می‌خواهم نتایج خوبی را به خانه بیاورم - به عنوان یک هدیه." این دروازه‌بان ۳۵ ساله که احتمالاً در آخرین جام جهانی خود شرکت می‌کند، در حال حاضر در تیم اف‌سی توکیو بازی می‌کند.

او همچنین با شوخی گفت که امیدوار است دخترش به مادرش شباهت داشته باشد و نه به او. کیم افزود: "به او گفتم که در دوران بارداری، امیدوارم به من شباهت نداشته باشد - ظاهراً او به من گوش داده است. فکر می‌کنم واقعاً خوش‌شانس هستم که چهره‌اش ترکیبی زیبا از ویژگی‌های من و همسرم است."

قبل از پیوستن به تیم ملی، کیم سئونگ-گیو در یک عکاسی با همسرش که هنوز باردار بود، شرکت کرد. این دروازه‌بان با اشاره به تجربه‌های قبلی‌اش در جام جهانی گفت: "هر جام جهانی را به عنوان آخرین بازی‌ام بازی کرده‌ام. در سن فعلی‌ام، این واقعاً به نظر می‌رسد که آخرین باشد."

تیم ملی کره جنوبی در گروه A جام جهانی قرار دارد و در اولین بازی خود به مصاف جمهوری چک خواهد رفت. این بازی روز پنجشنبه ساعت ۲۳ به وقت برازیلیا در ورزشگاه آکرون برگزار می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی