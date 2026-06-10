رویای دیرینه کهکشانیها در آستانه تحقق
خولیان آلوارز در یکقدمی تبدیل شدن به گرانترین خرید تاریخ رئال
رئال مادرید بار دیگر پروژه جذب مهاجم آرژانتینی و ستاره نامدار دنیای فوتبال را به تیتر اول رسانهها تبدیل کرده است و قصد دارد با شکستن رکورد نقلوانتقالات خود، این بازیکن را به خدمت بگیرد.
به گزارش ایلنا، باشگاه رئال مادرید پس از پشت سر گذاشتن یک فصل بدون جام و تایید ماندگاری فلورنتینو پرز به عنوان رئیس باشگاه، به دنبال این است تا در آستانه آغاز مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶، تمام توجهات و رسانهها را به سمت خود جلب کند.
آنها نگاه خود را معطوف به جذب جولیان آلوارز کردهاند؛ مهاجمی که رویایی دیرینه برای کهکشانیها به شمار میرود و میتواند به عنوان فرمانده و مهره کلیدی پروژه جدید این تیم زیر نظر خوزه مورینیو ایفای نقش کند. این مهاجم آمریکای جنوبی به عنوان هدف اصلی لوس بلانکوس معرفی شده است و مادریدیها آمادگی این را دارند تا با پرداخت یک رقم رکوردشکن، او را از چنگ اتلتیکو مادرید درآورند.
باشگاه بارسلونا نیز پیش از این علاقه خود را به جذب این بازیکن نشان داده بود، اما هرگز در موقعیت مالی مناسبی برای نهایی کردن قراردادی با این عظمت قرار نداشت.
تاریخسازی با ولخرجی نجومی در بازار نقلوانتقالات
خولیان آلوارز به یکی از پرخواهانترین و جذابترین نامها در بازار نقلوانتقالات فوتبال اروپا تبدیل شده است. بر اساس گزارشهای منتشر شده از اسپانیا، رئال مادرید علاقه بسیار شدیدی به این مهاجم برنده جام جهانی دارد و در حال بررسی ارائه پیشنهادی در حدود ۱۵۰ میلیون یورو، معادل تقریبی ۱۷۱ میلیون دلار است. پرداخت چنین مبلغی، این مهاجم آرژانتینی را به گرانقیمتترین خرید تاریخ باشگاه رئال مادرید تبدیل خواهد کرد و رکورد انتقال ۱۱۵ میلیون یورویی ادن هازارد، قرارداد ۱۱۳ میلیون یورویی جود بلینگهام و همچنین انتقال گرت بیل که در حدود ۱۰۸ میلیون یورو بود را به راحتی جابهجا میکند.
بارسلونا علاقهمند بود، اما توان رقابت نداشت
پیش از ورود رئال مادرید به این ماجرا، بارسلونا نیز به دقت وضعیت آلوارز را زیر نظر گرفته بود. با این حال، مشکلات و بحرانهای مالی باشگاه کاتالونیایی مانع از پیشرفت آنها در مذاکرات برای جذب یکی از آیندهدارترین مهاجمان فوتبال اروپا شد. در شرایطی که بارسلونا تنها از دور نظارهگر اوضاع بود، اتلتیکو مادرید موفق شد این مهاجم را به خدمت بگیرد و او را به یکی از ارکان اصلی و سنگ بنای پروژه ورزشی خود تبدیل کند.
پاسخ تند هواداران اتلتیکو
شایعات مربوط به حمله احتمالی رئال مادرید برای جذب این بازیکن، واکنش فوری و تند هواداران اتلتیکو را به همراه داشته است. شبکههای اجتماعی به سرعت پر از شوخیها و کامنتهای کنایهآمیز علیه رقیب دیرینه شد و هواداران به این نکته اشاره کردند که رئال مادرید اکنون حاضر است ثروت کلانی را برای بازیکنی پرداخت کند که آنها او را غیرقابل فروش و لمسنشدنی میدانند.
در حال حاضر، آلوارز به عنوان یکی از درخشانترین ستارههای اتلتیکو مادرید مطرح شده است، اما علاقه روزافزون رئال مادرید در حال تبدیل شدن به یکی از بزرگترین و جنجالیترین حماسههای نقلوانتقالاتی در پنجره پیشرو است.