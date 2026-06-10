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بعد از عقد قرارداد آقای خاص با رئال مادرید

جانشین مورینیو مشخص شد

جانشین مورینیو مشخص شد
کد خبر : 1797024
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بنفیکا به‌طور رسمی از ورود مارکو سیلوا به عنوان سرمربی جدید خود خبر داد، تنها چند دقیقه پس از اعلام جدایی ژوزه مورینیو به مقصد رئال مادرید.

به گزارش ایلنا، بنفیکا در تاریخ ۱۰ ژوئن ۲۰۲۶ ، اعلام کرد که رئال مادرید مبلغ ۱۵ میلیون یورو را به عنوان بند فسخ قرارداد ژوزه مورینیو پرداخت کرده است. به دنبال این خبر، بنفیکا به سرعت از توافق خود با مارکو سیلوا برای هدایت تیم خبر داد. قرارداد سیلوا با فولام در تاریخ ۳۰ ژوئن به پایان می‌رسید.

در بیانیه‌ای که بنفیکا به کمیسیون بازارهای مالی پرتغال ارسال کرد، آمده است که «این باشگاه با مارکو سیلوا برای امضای یک قرارداد کاری به مدت دو فصل به توافق رسیده است که قابلیت تمدید تا فصل ۲۰۲۸/۲۰۲۹ را دارد.»

مارکو سیلوا، ۴۹ ساله، از سال ۲۰۲۱ سرمربی فولام بود و پیش از آن در تیم‌های اسپورتینگ لیسبون، المپیاکوس، هال سیتی، واتفورد و اورتون نیز فعالیت کرده است.

سه هفته پیش، رسانه‌های پرتغالی به احتمال بالای ورود سیلوا به بنفیکا در پی جدایی مورینیو اشاره کرده بودند، اما این خبر تا روز یکشنبه و انتخاب دوباره فلورنتینو پرز به عنوان رئیس رئال مادرید به تأخیر افتاد و جدایی «مو» از بنفیکا به‌طور رسمی تأیید شد.

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