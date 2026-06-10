هشدار هری کین به رقیبان انگلیس در جام جهانی
هری کین با اشاره به جام جهانی ۲۰۲۶، آن را بهترین و شاید آخرین شانس خود برای قهرمانی با پیراهن انگلیس دانست؛ ستارهای که پس از ۶۰ سال ناکامی سهشیرها، رویای شکستن طلسم تاریخی را در سر دارد.
به گزارش ایلنا، هری کین، مهاجم تیم ملی فوتبال انگلستان، جام جهانی ۲۰۲۶ را بهترین فرصت خود برای کسب عنوان قهرمانی در این رقابتها میداند و احتمال میدهد که این آخرین حضور او در جام جهانی باشد.
هری کین، مهاجم ۳۲ ساله تیم ملی انگلستان، به جام جهانی ۲۰۲۶ به عنوان بهترین فرصت برای کسب عنوان قهرمانی در طول دوران حرفهای خود نگاه میکند. او که تاکنون در دو دوره از این رقابتها شرکت کرده، معتقد است که این ممکن است آخرین شانس او باشد.
کین در حال حاضر در اوج فرم خود قرار دارد و در باشگاه بایرن مونیخ ۶۱ گل در ۵۱ بازی به ثمر رسانده است. او با توجه به سن و سالش و رقابت برای کسب عنوان بهترین بازیکن جهان، این جام جهانی را یکی از آخرین فرصتهای خود برای قهرمانی میداند. او در این باره گفت: «این سومین تورنمنت من است. با توجه به وضعیت بدنیام و فصلی که داشتم، این احتمالاً بهترین فرصت من برای کسب عنوان قهرمانی در جام جهانی است.»
این مهاجم در دو دوره گذشته جام جهانی، در سال ۲۰۱۸ به نیمهنهایی رسید و در آنجا به کرواسی باخت. در آخرین دوره نیز در مرحله یکچهارم نهایی مقابل فرانسه شکست خورد. انگلستان اکنون ۶۰ سال است که نتوانسته قهرمان جام جهانی شود و آخرین بار در سال ۱۹۶۶ (۱۳۴۵ شمسی) موفق به کسب این عنوان شده است. کین امیدوار است که این بار بتوانند این رکود را بشکنند و گفت: «ما ۶۰ سال است که با پیراهن انگلستان قهرمان نشدهایم و به این هدف نزدیک شدهایم. اما اکنون زمان آن است که این خط را رد کنیم.»
با این حال، رسانههای انگلیسی به وابستگی بیش از حد تیم ملی به کین برای گلزنی انتقاد کردهاند. او مسئول بیش از نیمی از گلهای تیم در بازیهای بینالمللی بوده است. کین این مسئله را یک مشکل نمیداند و برعکس، آن را مسئولیت خود به عنوان یک مهاجم میداند و توضیح داد: «هر مهاجم برتری در تیم باید برای گلزنی انتخاب شود. وقتی شما یک گلزن در تیم دارید، انتظار میرود که او گل بزند.»