حادثهای نزدیک به فاجعه
سقوط دوربین اسپایدر در بازی مجارستان و قزاقستان(عکس)
بازی دوستانه میان تیمهای ملی مجارستان و قزاقستان در ورزشگاه ناگیردی دیبروتسن، به دلیل سقوط دوربین اسپایدر در حین بازی، به یک حادثه نزدیک به فاجعه تبدیل شد.
به گزارش ایلنا، بازی دوستانهای که روز سهشنبه بین تیمهای ملی مجارستان و قزاقستان، هر دو خارج از رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶، در ورزشگاه ناگیردی دیبرتسن برگزار شد، به شدت تحت تأثیر سقوط یکی از دوربینهای اسپایدر قرار گرفت. این دوربین که به وسیله کابلها از بالای ورزشگاه آویزان شده بود، در میانه بازی به زمین افتاد.
تصاویر نشان میدهند که دوربین اسپایدر در حین سقوط به تکههای کوچک تبدیل میشود و نزدیک یکی از اپراتورهای دوربین که در کنار زمین مشغول فیلمبرداری بود، فرود میآید. این اپراتور تنها چند متر با محل سقوط فاصله داشت و به شدت ترسیده بود. همچنین، در آن لحظه هیچ یک از بازیکنان در نزدیکی محل سقوط دوربین قرار نداشتند که این موضوع به نوعی معجزه به حساب میآید.
این دوربین بهوسیله یک کابل معلق است و امکان حرکت عمودی و افقی را در یک منطقه مشخص فراهم میکند. در این دیدار، تیم مجارستان با نتیجه ۳ بر ۱ قزاقستان را شکست داد. قزاقستان با گل سرگی مالوی در دقیقه ۹ بازی پیش افتاد، اما مجارستان در نیمه دوم با گلهای سوبوسلای، شافر و توت بازی را به نفع خود به پایان رساند.
لازم به ذکر است که هر دو تیم مجارستان و قزاقستان نتوانستند به جام جهانی ۲۰۲۶ راه پیدا کنند.