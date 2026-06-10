رئیس جمهور کیپورد:
حضور در جام جهانی به ما میآموزد که همه چیز ممکن است، نه فقط در فوتبال
خوزه ماریای نوس، در گفتوگویی اختصاصی با خبرگزاری ge، به اهمیت حضور تیم ملی فوتبال کشورش در جام جهانی ۲۰۲۶ اشاره کرد.
به گزارش ایلنا، کیپورد، کشوری جزیرهای با حدود نیم میلیون نفر جمعیت، در حال حاضر در آستانه یک لحظه تاریخی قرار دارد. تیم ملی فوتبال این کشور برای اولین بار به جام جهانی راه یافته و این موفقیت، احساس اتحاد و همبستگی را در میان مردم ایجاد کرده است. رئیس جمهوری کیپورد، خوزه ماریای نوس، در این باره گفت: "ما دموکراسی و پلورالیسم داریم، اما بسیاری اوقات با تکهتکه شدن مواجه هستیم. تیم ملی ما را متحد میکند."
نوس با اشاره به اینکه تیم ملی فوتبال کیپورد، نه تنها مردم این کشور را به هم نزدیک میکند، بلکه نسلها و احزاب مختلف را نیز به هم پیوند میدهد، افزود: "این یک عنصر فرهنگی و نشانهای از مقاومت است." او این لحظه را بزرگترین زمان همبستگی ملی از زمان استقلال کشور در ۵ ژوئیه ۱۹۷۵ دانست.
رئیس جمهوری کیپورد به "نسل طلایی" اشاره کرد و گفت که سالها تلاش برای رسیدن به این موفقیت صورت گرفته است. نقطه عطف این مسیر در سال ۲۰۱۳ بود، زمانی که کیپورد برای اولین بار در جام ملتهای آفریقا شرکت کرد و به مرحله یکچهارم نهایی رسید. او همچنین به چالشهای پیش روی کشورش در رقابت با کشورهای بزرگتر مانند کامرون و آنگولا اشاره کرد و گفت: "برای یک کشور کوچک مانند کیپورد، پیروزی و حضور در جام جهانی کار آسانی نیست."
نوس همچنین به تأثیر مثبت این موفقیت بر روی کودکان کیپوردی اشاره کرد و گفت: "کودکان ما اکنون میتوانند قهرمانان جهانی را ببینند که شبیه خودشان هستند و این به آنها این احساس را میدهد که میتوانند به آنها تبدیل شوند." او با استفاده از استعاره "کوسههای آبی" برای تیم ملی، بر این نکته تأکید کرد که این مفهوم میتواند به سایر حوزههای توسعه کشور نیز گسترش یابد.
با وجود این موفقیت، نوس به چالشهای روزمره کیپورد نیز اشاره کرد و گفت: "ما بیشتر مردم را در خارج از کشور داریم تا در داخل، و بسیاری از استعدادها در خارج از جزایر به دنیا آمده و پرورش یافتهاند." او به تعداد زیاد کیپوردیهایی که در خارج از کشور زندگی میکنند، اشاره کرد و گفت که این تعداد ممکن است از جمعیت ساکن در کشور بیشتر باشد.
نوس در پایان گفت: "این موفقیت تنها یک پیروزی ورزشی نیست، بلکه پیروزی یک ملت است که خود را بازتعریف میکند و به آیندهای بهتر امیدوار است." او با اشاره به اینکه این لحظه میتواند به مردم یادآوری کند که همه چیز ممکن است، گفت: "ما بیشتر از دریا هستیم و آینده ما آبی است."
تیم ملی کیپورد در گروه خود در جام جهانی ۲۰۲۶ با تیمهای اسپانیا، اوروگوئه و عربستان سعودی رقابت خواهد کرد.