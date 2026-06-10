توافق اولیه برای انتقال دیبو مارتینز به یوونتوس

به گزارش ایلنا، یوونتوس به شدت برای جذب امیلیانو مارتینز، دروازه‌بان آرژانتینی، تلاش می‌کند و مذاکرات با این بازیکن به مرحله جدی‌تری رسیده است. تماس‌های اخیر نشان‌دهنده پیشرفت‌های امیدوارکننده‌ای بوده و توافق با این بازیکن به شدت نزدیک به نظر می‌رسد. این انتقال به هیچ وجه ساده نخواهد بود، به ویژه با توجه به حقوق دریافتی مارتینز در آستون ویلا و وضعیت بین‌المللی او. قهرمان جهان با آرژانتین به وضوح به مقصد یوونتوس ابراز تمایل کرده و آن را فرصتی ایده‌آل برای ادامه دوران حرفه‌ای خود در سطح بالا می‌داند.

یوونتوس در حال حاضر بر روی یک قرارداد سه‌ساله با مارتینز کار می‌کند و این دروازه‌بان آماده است تا با شرایط اقتصادی باشگاه تورینی سازگار شود و حقوقی کمتر از آنچه در آستون ویلا دریافت می‌کند، بپذیرد. این اقدام نشان‌دهنده تمایل مارتینز برای تسهیل این انتقال است. پس از نهایی شدن توافق با بازیکن، مذاکرات به انگلستان منتقل خواهد شد و یوونتوس باید راهی پیدا کند تا آستون ویلا را متقاعد کند که یکی از ستاره‌های خود را در این فصل ترک کند.

یوونتوس تمایل دارد تا از سرمایه‌گذاری سنگین برای خرید مارتینز خودداری کند، به ویژه با توجه به اینکه او در سپتامبر ۳۴ ساله خواهد شد. این باشگاه به دنبال یک راه‌حل اقتصادی مناسب است و امیدوار است که آستون ویلا به شرایطی مناسب برای فروش این دروازه‌بان تن دهد.

بسیاری از تصمیمات به استراتژی‌های آستون ویلا و ارزیابی‌هایی که این باشگاه در هفته‌های آینده انجام خواهد داد، بستگی دارد. با این حال، یوونتوس قدم‌های موثری برداشته و رضایت کامل مارتینز می‌تواند عاملی تعیین‌کننده در ادامه مذاکرات باشد. اولین گام به خوبی پیش رفته و اکنون باید دید آیا مجوز نهایی از بیرمنگام نیز صادر خواهد شد یا خیر.

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