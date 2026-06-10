پاسخ محکم کاپیتان به یک انتقاد تکراری
هری کین اتهام وابستگی انگلیس به خودش را رد کرد
کاپیتان و ستاره نامدار تیم ملی انگلیس، با رد ادعای کارشناسان مبنی بر وابستگی بیش از حد سهشیرها به گلزنیهای او، به دفاع تمامقد از پتانسیل هجومی همتیمیهایش پرداخت.
به گزارش ایلنا، هری کین با اظهاراتی که مدعی هستند تیم ملی انگلیس در آستانه ورود به جام جهانی وابستگی بیش از حدی به این مهاجم دارد، کاملاً مخالف است. مأموریت سهشیرها در جام جهانی از ۱۷ ژوئن در دیدار مقابل کرواسی آغاز میشود و آنها به دنبال پایان دادن به انتظار ۶۰ ساله خود برای کسب این جام ارزشمند هستند.
کین در حالی گام به این تورنمنت میگذارد که فرم فوقالعاده و خیرهکنندهای دارد؛ او در این فصل ۶۱ گل برای بایرن مونیخ به ثمر رسانده (بدون احتساب جام جهانی باشگاهها) و در ۱۱ بازی برای تیم ملی انگلیس نیز موفق به زدن ۱۱ گل شده است.
کین پس از گلزنی در آخرین بازی تدارکاتی مقابل نیوزیلند، اکنون دروازه ۳۵ کشور مختلف را باز کرده است، این آمار هفت تیم بیشتر از نفر بعدی این لیست یعنی وین رونی با ۲۸ تیم است. زمانی که سهشیرها روز چهارشنبه در آخرین بازی تدارکاتی خود به مصاف کاستاریکا بروند، این آمار میتواند به عدد ۳۶ افزایش یابد.
بسیاری از هواداران روی گلزنی مجدد این ستاره محبوب حساب باز کردهاند. کین در ۶۲ درصد از بازیهای انگلیس تحت هدایت توماس توخل (۸ بازی از ۱۳ بازی) گلزنی کرده است؛ در میان مربیانی که حداقل دو بازی روی نیمکت سهشیرها نشستهاند، این بالاترین درصد بازیهای یک سرمربی است که یک بازیکن موفق به گلزنی در آن شده است. با این حال، این مهاجم ۳۲ ساله بر این باور است که گلزنی صرفاً وظیفه و مسئولیت او به عنوان یک مهاجم نوک است.
مسئولیت همیشگی کین در خط حمله سهشیرها
کین در گفتگو با آیتیوی اسپورت در این باره اظهار داشت: "هر مهاجم برتری در تیم باشد، نوعی وابستگی به او وجود خواهد داشت. ارلینگ هالند در نروژ، کیلیان امباپه در فرانسه؛ وقتی یک گلزن اصلی در تیم خود دارید، از شما انتظار میرود که گل بزنید. این چیز بدی نیست. ما در دیگر نقاط تیم هم پتانسیل گلزنی داریم، همچنین برندگان بزرگی در تیم حضور دارند؛ اکثر نفرات فصل موفقی را از نظر کسب جام پشت سر گذاشتهاند و این یک فاکتور مهم است. مردم ممکن است بگویند این وابستگی به من است، اما این مسئولیتی است که من در تمام طول دوران حرفهایام داشتهام."