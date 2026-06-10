بازیکنان یک روز پیش از مسابقات وارد میشوند
رفع ابهام درباره شرایط حضور تیم ملی ایران در آمریکا
وزارت امنیت داخلی آمریکا اعلام کرد بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران میتوانند یک روز پیش از هر یک از دیدارهای خود در جام جهانی وارد خاک آمریکا شوند.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، وزارت امنیت داخلی آمریکا روز سهشنبه اعلام کرد که تیم ملی فوتبال ایران که این روزها اردوی آمادهسازی خود را در شهر تیخوانای مکزیک برپا کرده است، اجازه خواهد داشت یک روز پیش از هر یک از سه مسابقه خود در جام جهانی وارد ایالات متحده شود.
این موضعگیری در پی انتشار گزارشهایی در روزهای گذشته صورت گرفت که به نقل از ابوالفضل پسندیده، سفیر ایران در مکزیک، مدعی شده بودند ملیپوشان ایران باید در همان روز برگزاری مسابقات وارد آمریکا شده و پس از پایان بازی نیز این کشور را ترک کنند؛ موضوعی که نگرانیهایی درباره مسائل لجستیکی و تأثیر احتمالی آن بر عملکرد تیم به وجود آورده بود.
با این حال، سخنگوی وزارت امنیت داخلی آمریکا این ادعاها را رد کرد و گفت: «این اظهارات صحت ندارد. تیم ملی ایران میتواند یک روز پیش از مسابقات خود وارد آمریکا شود.»
در همین حال، ابوالفضل پسندیده که روز دوشنبه در گفتوگو با رویترز در تیخوانا سخن گفته بود، از خودداری مقامهای آمریکایی در صدور ویزا برای برخی اعضای فدراسیون فوتبال ایران انتقاد کرد. با این وجود، او تأکید کرد ویزاهای صادرشده برای افراد تأییدشده محدودیتی برای اقامت شبانه در آمریکا ایجاد نمیکند.
سفیر ایران در مکزیک در این باره گفت: «در ویزاهای صادرشده هیچ اشارهای به الزام خروج در زمان مشخص نشده است.»
پس از هفتهها بلاتکلیفی، آمریکا جمعه گذشته و تنها ۱۰ روز مانده به نخستین دیدار ایران در جام جهانی، برای تمامی بازیکنان تیم ملی ویزا صادر کرد. با این حال، طبق اعلام فدراسیون فوتبال ایران، چند تن از اعضای کادر مدیریتی و اجرایی موفق به دریافت ویزا نشدند.
بر اساس اعلام سفارت ایران در مکزیک، مدیر تیم ملی، دو آنالیزور، مدیر رسانهای تیم و همچنین نماینده وزارت امور خارجه از جمله افرادی هستند که ویزای ورود به آمریکا برای آنها صادر نشده است.
تیم ملی ایران در مرحله گروهی جام جهانی باید ۱۵ ژوئن در لسآنجلس به مصاف نیوزیلند برود، ۲۱ ژوئن در همین شهر برابر بلژیک قرار گیرد و ۲۶ ژوئن نیز در سیاتل مقابل مصر به میدان برود.