به گزارش ایلنا، نروژ تصمیم گرفته است تا در جام جهانی ۲۰۲۶ با یک هیئت که فراتر از بازیکنان و کادر فنی است، به ایالات متحده سفر کند. این تیم اروپایی به ارسال مقادیر زیادی از غذاهای سنتی کشور و سرآشپزهای مشهور برای این مسابقات پرداخته است. طبق گزارش وب‌سایت نروژی VG، این لیست شامل ۳۰۰ کیلوگرم ماهی قرمز، ۱۱۶ کیلوگرم پنیر قهوه‌ای و ۶۰۰۰ پرتقال است.

این اقدام به منظور فراهم کردن امکان مصرف غذاهای خانگی برای ورزشکاران صورت گرفته است و به عنوان یک استراتژی مهم برای حفظ تمرکز و عملکرد در طول مسابقات تلقی می‌شود.

این رویه برای تیم اسکاندیناوی جدید نیست و در بازی‌های المپیک قبلی نیز نروژ محصولات غذایی ملی خود را برای تأمین نیازهای بازیکنان به همراه داشته است.

تیم مسئول تأمین غذا برای هیئت نروژی شامل نام‌های برجسته‌ای از دنیای آشپزی نروژی است: آرون اسپلند، ایریک توفت و کریستین کارلسون. کارلسون که از دهه ۱۹۹۰ سرآشپز اصلی تیم ملی است، از نوامبر ۲۰۲۵ برنامه‌ریزی برای این عملیات در جام جهانی را آغاز کرده است.

تیم تحت هدایت سرمربی استاله سولباکن در گروه I قرار دارد و در اولین بازی خود در تاریخ ۱۶ ژوئن، ساعت ۱۹ به وقت برزیل به مصاف عراق خواهد رفت. این گروه همچنین شامل فرانسه و سنگال است.

انتهای پیام/