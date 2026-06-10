پیشبینی سگ بینا از برزیل به عنوان صدرنشین گروه C در جام جهانی
سگ بینا و مشهور به نام «ایر کورگی» که به خاطر پیشبینیهایش در شبکههای اجتماعی شناخته شده است، پیشبینی کرده که تیم ملی برزیل در جام جهانی ۲۰۲۶ به عنوان صدرنشین گروه C به مرحله بعدی صعود خواهد کرد.
به گزارش ایلنا، در ادامه پیشبینیهای خود، این سگ از نژاد کورگی که به نام «استف فری» شناخته میشود، اعلام کرده که برزیل پس از مرحله گروهی، در صدر گروه C قرار خواهد گرفت و تیمهای مراکش، هایتی و اسکاتلند در ردههای بعدی خواهند بود. این سگ با استفاده از بینیاش و با نشانهگذاری روی توپهای بسکتبال، نتایج را پیشبینی میکند.
استف فری، نامی که به نوعی بازی با نام استیفن کری، ستاره لیگ بسکتبال حرفهای آمریکا است، در شبکههای اجتماعی بیش از ۴۵۰ هزار دنبالکننده دارد که ویدیوهای پیشبینی ورزشی او را دنبال میکنند. در این ویدیوها، او با پرتاب توپهای بسکتبال به سبدهای کوچک که با لوگوهای تیمها مشخص شدهاند، برندگان را انتخاب میکند. پیشبینیهای این «سگ بینا» تنها به لیگ بسکتبال حرفهای آمریکا محدود نمیشود و او همچنین پیشبینیهایی درباره لیگهای دیگر و حتی مسابقات فوتبال اروپا انجام میدهد.
تیم ملی برزیل در نخستین بازی خود در تاریخ ۱۳ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۳ خرداد ۱۴۰۵) ، روز شنبه، به مصاف مراکش خواهد رفت. سپس در تاریخ ۱۹ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۹ خرداد ۱۴۰۵) ، روز جمعه، با هایتی و در تاریخ ۲۴ ژوئن ۲۰۲۶ (۳ تیر ۱۴۰۵) ، روز چهارشنبه، با اسکاتلند رقابت خواهد کرد.
اگر برزیل به عنوان صدرنشین گروه خود به مرحله بعدی صعود کند، در مرحله حذفی با تیم دوم گروه F که شامل هلند، ژاپن، تونس و سوئد است، روبهرو خواهد شد. همچنین، قرار گرفتن در صدر گروه به این معناست که تیم ملی برزیل در طول جام جهانی از ایالات متحده خارج نخواهد شد.