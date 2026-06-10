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حضور تیم ملی فوتبال نیوزیلند در جام جهانی
تیم ملی فوتبال نیوزیلند به عنوان «سیندرلا» در گروه G جام جهانی ۲۰۲۶ به میدان خواهد رفت. این سومین حضور این تیم در تاریخ جام جهانی است و آنها به دنبال کسب اولین پیروزی و عبور از مرحله گروهی هستند.
به گزارش ایلنا، تیم ملی نیوزیلند در تاریخ ۹ ژوئن ۲۰۲۶ (۱۹ خرداد ۱۴۰۵) به عنوان یکی از تیمهای حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶ معرفی شد. این تیم که پیش از این در جام جهانیهای ۱۹۸۲ در اسپانیا و ۲۰۱۰ در آفریقای جنوبی شرکت کرده، در هر دو دوره نتوانسته بود از مرحله گروهی عبور کند، اما در آن دورهها سه تساوی متوالی را ثبت کرد. حالا در این دوره که در ایالات متحده، مکزیک و کانادا برگزار میشود، نیوزیلند به دنبال اولین پیروزی خود و صعود از مرحله گروهی است.
برنامه بازیهای نیوزیلند در این جام جهانی به شرح زیر است:
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هفته ۱: ایران - نیوزیلند (سهشنبه ۱۶ ژوئن ۲۰۲۶ - ۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ساعت ۰۳:۰۰) در ورزشگاه لسآنجلس، اینگلوود
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هفته ۲: نیوزیلند - مصر (دوشنبه ۲۲ ژوئن ۲۰۲۶ - ۱ تیر ۱۴۰۵، ساعت ۰۳:۰۰) در ورزشگاه بیسی پلیس، ونکوور
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هفته ۳: نیوزیلند - بلژیک (شنبه ۲۷ ژوئن ۲۰۲۶ - ۶ تیر ۱۴۰۵، ساعت ۰۵:۰۰) در ورزشگاه بیسی پلیس، ونکوور
کریس وود، مهاجم ۳۴ ساله و با قد ۱.۹۱ متر از تیم ناتینگهام فارست، به عنوان بزرگترین ستاره خط حمله نیوزیلند شناخته میشود. او که بخش عمدهای از دوران حرفهای خود را در لیگهای انگلیس سپری کرده، به عنوان کاپیتان تیم ملی در سومین جام جهانی خود به میدان خواهد رفت.
فهرست بازیکنان نیوزیلند به شرح زیر است:
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دروازهبانها: مکس کروکومب (میلوال)، الکس پاولسن (لخیا گدانسک)، مایکل وود (آکلند افسی)
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مدافعان: تایلر بیندون (ناتینگهام فارست)، مایکل باکسل (مینسوتا یونایتد)، لیبراتو کاکاسه (رکسهام)، فرانسیس دو وریس (آکلند افسی)، کالان الیوت (آکلند افسی)، تیم پین (ولینگتون فینیکس)، ناندو پیناکر (آکلند افسی)، تامی اسمیت (برینتری تاون)، فین سورمن (پورتلند تیمبرز)
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هافبکها: جو بل (وایکینگ افکی)، مت گاربت (پیترزبورو یونایتد)، الکس روفر (ولینگتون فینیکس)، سارپریت سینگ (ولینگتون فینیکس)، مارکو استامنیچ (سوآنزی سیتی)، رایان توماس (زووله)
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مهاجمان: کوستا بارباروسس (وسترن سیدنی واندررز)، جسی رندال (آکلند افسی)، بن واین (پورت ویل) و کریس وود (ناتینگهام فارست)
سرمربی این تیم، دارن بیزلی، که ۵۳ سال سن دارد، بخش عمدهای از دوران حرفهای خود را به عنوان بازیکن در واتفورد گذرانده و از سال ۲۰۲۳ به عنوان سرمربی تیم ملی نیوزیلند منصوب شده است. او در مرحله مقدماتی جام جهانی موفق به کسب ۵ پیروزی کامل شده است.