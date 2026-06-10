رونمایی از راز بزرگ مصدومیت بوکایو ساکا

به گزارش ایلنا، ستاره توپچی‌ها به تازگی قهرمانی در لیگ برتر انگلیس را همراه با باشگاهش جشن گرفته است، اما او در هیچ مقطعی از فصلی که گذشت، نتوانست به اوج فرم ایده‌آل و همیشگی خود دست پیدا کند. در روزهای اوج، ساکا یک بازیکن هجومی در کلاس جهانی است که بارها ارزش‌های بالای خود را در تیم ملی انگلیس به نمایش گذاشته، اما به نظر می‌رسد توخل کاملاً آگاه است که یک بازیکن صددرصد آماده و بدون مشکل را در اختیار ندارد. سرمربی آلمانی در آخرین کنفرانس مطبوعاتی خود، اطلاعاتی را درباره وضعیت ساکا و میزان آمادگی او برای مسابقات جام جهانی امسال ارائه داد.

اظهارات توخل درباره وضعیت آمادگی بوکایو ساکا

توخل در این باره اظهار داشت: "ما هنوز باید کمی مراقب بوکایو باشیم که در ماه مارس دچار مصدومیت شد و این آسیب‌دیدگی را در طول مسابقات باشگاهی نیز با خود یدک کشید. او در پایان فصل خودش را در اختیار تیم قرار داد و این کار را به شکلی درخشان انجام داد، اما وضعیت او در فاصله بین بازی‌ها مدیریت می‌شد. این روند در حال حاضر نیز تا حدودی ادامه دارد و ما در حال آماده‌سازی و ارتقای بدنی او هستیم. ما همین الان از تمرین آمدیم و همه بازیکنان از جمله بوکایو در آن حضور داشتند."

انگلیس چه گزینه‌های دیگری در اختیار دارد؟

اگر ساکا در نهایت برخی از بازی‌های انگلیس را از دست بدهد، توخل حداقل می‌تواند روی گزینه‌های باکیفیت دیگری در خط هافبک هجومی حساب باز کند. نونی مادوئکه یک گزینه مشابه به عنوان یک بال راست‌پای متمایل به چپ است، اما سه‌شیرها می‌توانند گزینه‌های دیگری مانند مارکوس رشفورد و آنتونی گوردون را نیز در آن منطقه از زمین امتحان کنند.

مورگان راجرز و ابرچی ازه نیز احتمالاً آن‌قدر تطبیق‌پذیر و چندپسته هستند که در صورت نیاز در آن بخش از زمین به کار گرفته شوند؛ بنابراین انگلیس بیش از حد به ساکا وابسته نخواهد بود، هرچند که بدون شک حضور او و بازی کردنش در مسابقات، اتفاق بسیار بهتری برای تیم است. این بازیکن ۲۴ ساله در ۴۸ بازی ملی برای انگلیس ۱۴ گل به ثمر رسانده است، از جمله دو گل در جام جهانی قبلی و یک گل در یورو ۲۰۲۴ در دو سال پیش.

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