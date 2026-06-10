دستمزد نجومی قاضیان مستطیل سبز
درآمد ۱۰۰ هزار دلاری داوران در جام جهانی
داوران حاضر در رقابتهای جام جهانی امسال میتوانند تا سقف ۱۰۰ هزار دلار (۷۵ هزار پوند) درآمد کسب کنند و در صورت انتخاب برای قضاوت در مراحل پایانی و حساس تورنمنت، پاداشهای کلانی نیز به این مبلغ اضافه خواهد شد.
به گزارش ایلنا، مطابق با خبر اختصاصی نشریه تایمز، این ارقام که تقریباً دو برابر دستمزد پرداختی به داوران در جام جهانی ۲۰۱۴ است، نشاندهنده عزم جدی فیفا برای به کارگیری برترین و زبدهترین قاضیان فوتبال جهان در این تورنمنت است.
مایکل اولیور و آنتونی تیلور، زوج داوری لیگ برتر انگلیس، هر دو برای قضاوت در این مسابقات انتخاب شدهاند. جرد ژیلت نیز که او هم در بالاترین سطح فوتبال انگلیس قضاوت میکند، در این جام جهانی به عنوان داور متخصص اتاق کمکداور ویدئویی (VAR) حضور خواهد داشت.
البته اولیور و تیلور برای دریافت بیشترین میزان دستمزد و پاداش، باید بازی فینال را قضاوت کنند؛ هرچند تحقق این امر مستلزم آن است که تیم ملی انگلیس نتواند تا آن مرحله بالا بیاید، چرا که فیفا هرگز یک داور انگلیسی را برای قضاوت مسابقهای که پای سهشیرها در میان باشد، منصوب نخواهد کرد.
فیفا ۵۲ داور وسط را برای این جشن بزرگ فوتبالی در تابستان امسال به همراه ۸۸ کمکداور و ۳۰ داور VAR انتخاب کرده است. (اگرچه تعداد آنها پس از ممانعت از ورود عمر عبدالقادر ارتان، داور سومالیایی در مرز آمریکا و بازگردانده شدنش به استانبول (کشوری که از آنجا سفر کرده بود)، یک نفر کاهش یافته است.)
سال گذشته، سازمان لیگ فوتبال انگلیس (EFL) به باشگاهها اعلام کرد که داوران سطح اول این کشور به طور متوسط بین ۱۷۰ هزار تا ۱۸۰ هزار پوند درآمد دارند که شامل یک حقوق پایه ۷۲ هزار تا ۱۴۸ هزار پوندی بر اساس سطح تجربه و سابقه کاری است و هزینههای قضاوت در هر مسابقه و پاداشهای مبتنی بر عملکرد نیز به این ارقام اضافه میشود. حتی کمسابقهترین داوران لیگ برتر انگلیس نیز سالانه حدود ۱۲۵ هزار پوند درآمد کسب میکنند.