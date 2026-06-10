واکنش فدراسیون سنگال به جنجال بازرسی بازیکنان در فرودگاه آمریکا

به گزارش ایلنا، فدراسیون فوتبال سنگال (FSF) روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای به ویدئوهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی واکنش نشان داد؛ تصاویری که بازیکنان تیم ملی این کشور را در حال انجام بازرسی‌های امنیتی روی باند فرودگاه نشان می‌داد و موجی از انتقادات را در فضای مجازی به همراه داشت.

این تصاویر مربوط به سفر کاروان تیم ملی سنگال از شهر رالی در ایالت کارولینای شمالی به سن‌آنتونیو در تگزاس بود؛ جایی که بازیکنان این تیم برای برگزاری دیداری تدارکاتی برابر عربستان سعودی، پیش از آغاز جام جهانی ۲۰۲۶، راهی آن شدند.

پس از آنکه برخی کاربران این شیوه بازرسی را نشانه‌ای از برخورد تبعیض‌آمیز با بازیکنان سنگال دانستند، فدراسیون فوتبال این کشور تأکید کرد که تمامی کنترل‌های امنیتی بر اساس «مقررات جاری امنیت فرودگاه‌ها» انجام شده و بخشی از برنامه‌ریزی‌های لجستیکی سفر بوده است.

در بیانیه فدراسیون آمده است: «در چارچوب هماهنگی‌های انجام‌شده برای این سفر، اتوبوس حامل تیم ملی مستقیماً از هتل در رالی به باند فرودگاه منتقل شد.»

این بیانیه می‌افزاید: «این رویه به بازیکنان و اعضای کادر فنی اجازه داد تمامی کنترل‌های امنیتی و پلیسی را در کنار هواپیما انجام دهند و نیازی به عبور از ترمینال‌های معمول فرودگاه و سالن‌های انتظار وجود نداشته باشد.»

فدراسیون سنگال همچنین توضیح داد که هدف اصلی این تصمیم، صرفه‌جویی در زمان سفر کاروان تیم و تسهیل فرآیند سوار شدن به پرواز اختصاصی به مقصد سن‌آنتونیو بوده است.

تیم ملی سنگال در دیدار تدارکاتی خود مقابل عربستان سعودی با وجود اخراج یک بازیکن، به تساوی بدون گل رضایت داد.

سنگالی‌ها رقابت‌های خود در جام جهانی ۲۰۲۶ را از ۱۶ ژوئن با دیدار برابر فرانسه در نیوجرسی آغاز خواهند کرد. این تیم سپس در مرحله گروهی با نروژ در ۲۲ ژوئن و عراق در ۲۶ ژوئن روبه‌رو می‌شود.

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