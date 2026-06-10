زنگ خطر برای انگلیس پیش از جام جهانی
توماس توخل در آستانه آغاز جام جهانی ۲۰۲۶ از وضعیت جسمانی بوکایو ساکا ابراز نگرانی کرد و گفت ستاره آرسنال همچنان با مصدومیت آشیل دستوپنجه نرم میکند و نیاز به مدیریت ویژه دارد.
به گزارش ایلنا، با نزدیک شدن به آغاز جام جهانی، توماس توخل، سرمربی تیم ملی انگلستان، اعلام کرد که بوکایو ساکا با وجود آسیبدیدگی آشیل همچنان به بازی ادامه میدهد و باید به دقت مدیریت شود.
بوکایو ساکا، مهاجم آرسنال، به دلیل آسیبدیدگی آشیل همچنان در حال بازی کردن است و توماس توخل، سرمربی تیم ملی انگلستان، تاکید کرده که او باید با احتیاط مدیریت شود، زیرا شروع جام جهانی نزدیک است. ساکا روز شنبه به اردوی تیم ملی انگلستان در وستم پل بیچ پیوست، پس از اینکه یک هفته اضافی استراحت کرد، به دلیل حضورش در فینال لیگ قهرمانان اروپا مقابل پاری سن ژرمن. توخل همچنین به دیگر بازیکنان آرسنال، از جمله دکلان رایس، ابریچی ازه و نونی مادیوکه، استراحت مشابهی داده است.
در حالی که توخل اعلام کرد که این سه بازیکن به ۱۰۰ درصد آمادگی رسیدهاند، وضعیت برای ساکا چندان امیدوارکننده نیست. او در دقیقه ۸۳ بازی مقابل پاری سن ژرمن تعویض شد، بازیای که آرسنال در آن به ضربات پنالتی باخت. توخل در ماه مارس، پس از اینکه ساکا و رایس مجبور به کنارهگیری از بازی دوستانه مقابل ژاپن شدند، گفت که آنها در حال تلاش برای بازی در ۷۰ درصد آمادگی بودند و مدتی است که احساس ناراحتی میکنند. در حالی که رایس اکنون بهتر شده، ساکا هنوز در حال مبارزه است.
توخل گفت: "دکلان به ۱۰۰ درصد رسیده و بکا یو هنوز در حال رسیدن به آن است، او در پایان فصل با ناراحتی بازی میکند... واضح است که او باید مدیریت شود و در سطح بالایی بازی کند اما هنوز به ۱۰۰ درصد خود نرسیده است." او همچنین افزود: "بوکایو هنوز به آنجا نرسیده است. برخی چیزها کمبود دارد... تمرینات متوالی. آنها در آرسنال به خوبی از او مراقبت کردند و ما نیز کمی مشابه این کار را انجام خواهیم داد."
توخل همچنین اشاره کرد که مگان راجرز و مارکوس راشفورد میتوانند در سمت راست بازی کنند، اما مادیوکه تنها گزینه خالص دیگر در این پست است. او گفت: "وضوح مهمترین چیز است... بازیکنان میدانند که کجا میتوانند رقابت کنند." انگلستان در دومین و آخرین بازی آمادهسازی خود در اورلاندو به مصاف کاستاریکا خواهد رفت و سپس در روز چهارشنبه آینده در دالاس جام جهانی را با بازی مقابل کرواسی آغاز خواهد کرد.
توخل با چالشهای بزرگی برای انتخاب ترکیب اصلی خود مواجه است و یکی از بزرگترین آنها انتخاب راجرز در مقابل جود بلینگام در نقش شماره ۱۰ است. او همچنین خواستار این شد که رسانهها از تمرکز بر روی جود دست بردارند و گفت: "ما شواهد زیادی داریم که میتوانیم بدون جود بازیهای فوتبال را ببریم و این عنوان مهمتری است."
انگلیس در اولین بازی دوستانه خود در تامپا با نتیجه ۱-۰ نیوزیلند را شکست داد و توخل در هر نیمه ترکیبهای متفاوتی را به میدان فرستاد. او در بازی مقابل کاستاریکا به برخی از بازیکنان ۶۰ تا ۷۰ دقیقه بازی خواهد داد و این امکان وجود دارد که سرنخهایی درباره ترکیب اصلی خود برای بازی با کرواسی به دست آورد.