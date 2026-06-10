مصر برای شکستن طلسم تاریخی به جام جهانی میرود
تیم ملی مصر با رهبری محمد صلاح و نسل جدید ستارههای خود امیدوار است در جام جهانی ۲۰۲۶ برای نخستین بار طعم پیروزی را بچشد و به یکی از شگفتیسازان مسابقات تبدیل شود.
به گزارش ایلنا، تیم ملی مصر، یکی از قویترین تیمهای فوتبال آفریقا که به خاطر هفت قهرمانیاش در جام ملتهای آفریقا شناخته میشود، در تلاش است تا در جام جهانی ۲۰۲۶ به موفقیت دست یابد و برای اولین بار در تاریخ خود در این رقابتها پیروزی کسب کند.
تیم ملی مصر در تاریخ خود سه بار در جام جهانی شرکت کرده است: ایتالیا ۱۹۳۴، ایتالیا ۱۹۹۰ و روسیه ۲۰۱۸، اما هرگز موفق به پیروزی در این رقابتها نشده است. حالا با حضور محمد صلاح، ستاره بزرگ این تیم، و بازیکنانی چون عمر مرموش و ترزگه، مصر امیدوار است که این روند را تغییر دهد. به نظر میرسد که این تیم شانس خوبی برای پیروزی دارد و حریفان احتمالی آن، ایران و نیوزیلند، به عنوان رقبای قابل شکست شناخته میشوند.
برنامه بازیهای مصر در جام جهانی به شرح زیر است:
-
بلژیک vs مصر (دوشنبه ۱۵ ژوئن ۲۰۲۶ - ۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ساعت ۲۱:۰۰) در استادیوم سیاتل
-
نیوزیلند vs مصر (دوشنبه ۲۲ ژوئن ۲۰۲۶ - ۱ تیر ۱۴۰۵، ساعت ۰۳:۰۰) در BC Place ونکوور
-
مصر vs ایران (شنبه ۲۷ ژوئن ۲۰۲۶ - ۶ تیر ۱۴۰۵، ساعت ۰۵:۰۰) در استادیوم سیاتل
محمد صلاح، ۳۴ ساله، به عنوان بزرگترین ستاره تیم ملی مصر و یکی از نامهای مطرح جام جهانی شناخته میشود. او پس از اعلام جدایی از لیورپول بعد از نه فصل، برای دومین بار در جام جهانی شرکت میکند و امیدوار است که بتواند اولین پیروزی را برای مصر به ارمغان بیاورد. صلاح دو بار نایب قهرمان جام ملتهای آفریقا شده و در این رقابتها دو تساوی و پنج شکست را تجربه کرده است.
فهرست بازیکنان دعوتشده به تیم ملی مصر به شرح زیر است:
-
دروازهبانها: محمد الشناوی (الاهلی)، مصطفی شوبیر (الاهلی)، المهدی سلیمان (زمالک)، محمد علاء (الگونا).
-
مدافعان: محمد هانی (الاهلی)، طارق علاء (زد)، حمدی فتحی (الوکراه)، رامی ربیع (العین)، یاسر ابراهیم (الاهلی)، حسام عبدالمجید (زمالک)، محمد عبدالمنعم (نیس)، احمد فتوح (زمالک)، کریم حافظ (پیرامیدز).
-
هافبکها: مروان عطیه (الاهلی)، مهند لشیین (پیرامیدز)، نبیل عماد دونگا (النجمه)، محمود صابر (زد)، احمد سید زیزو (الاهلی)، محمود ترزگه (الاهلی)، امام عاشور (الاهلی)، مصطفی زیکو (پیرامیدز)، ابراهیم عادل (نوردشیلند)، هیثم حسن (رئال اویدو).
-
مهاجمان: محمد صلاح (لیورپول)، عمر مرموش (منچسترسیتی)، آکتای عبدالله (انپی)، حمزه عبدکریم (بارسا / الاهلی).
حسام حسن، ۵۹ ساله و بهترین گلزن تاریخ مصر با ۶۹ گل، به عنوان سرمربی تیم ملی مصر، به دنبال این است که اولین پیروزی را برای این تیم در جام جهانی به ارمغان بیاورد. او در سال ۲۰۲۴ (۱۴۰۳) جانشین روی ویتوریا پرتغالی شد و مصر را با یک مرحله انتخاباتی بینقص به جام جهانی رساند، بدون اینکه در این مرحله شکست بخورد و این اولین بار در ۹۱ سال گذشته است.