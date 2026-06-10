به گزارش ایلنا، تیم ملی سوئیس در کالیفرنیا، واقع در سواحل غربی ایالات متحده، با چالش‌های طبیعی مواجه شده است. پس از هشدار درباره وجود مارها در نزدیکی مرکز تمرین، این تیم تقریباً تمرین خود را در روز دوشنبه به دلیل آتش‌سوزی جنگلی لغو کرد.

در کنفرانس خبری روز سه‌شنبه، آدریان آرنولد، مدیر روابط عمومی فدراسیون فوتبال سوئیس، توضیح داد که این تیم به‌طور جدی در آستانه ترک هتل و مرکز تمرین قرار داشت. او گفت: «در یک لحظه، احتمال ۵۰ درصد وجود داشت که مجبور شویم هتل را ترک کنیم. خوشبختانه، جهت باد تغییر کرد.»

آتش‌سوزی جنگلی در صبح روز دوشنبه در دره سورنتو آغاز شد و به سرعت گسترش یافت. در یک مقطع، این آتش به فاصله پنج دقیقه‌ای از مرکز تمرین تیم ملی سوئیس رسید. آتش‌نشانان منطقه در اوایل بعدازظهر موفق به کنترل آتش شدند و تیم به برنامه‌ریزی خود ادامه داد.

در روزهای اخیر، سوئیس تصویری از مرکز تمرین خود منتشر کرد که نشان می‌دهد فعالیت‌های بازیکنان در نزدیکی منطقه‌ای با حضور مارها انجام می‌شود. بر اساس اطلاعات موزه تاریخ طبیعی سن دیگو، این منطقه ۲۸ نوع مختلف مار را در خود جای داده است که مارهای زنگی اقیانوس آرام جنوبی، که سمی هستند، به عنوان رایج‌ترین نوع شناخته می‌شوند. تا به امروز، هیچ شکایت یا حادثه‌ای از سوی تیم ملی سوئیس در ارتباط با این خزندگان گزارش نشده است.

شایان ذکر است که در ژانویه ۲۰۲۵ (دی ۱۴۰۳)، شهر لس‌آنجلس، پرجمعیت‌ترین شهر ایالت کالیفرنیا، بدترین آتش‌سوزی تاریخ خود را تجربه کرد. این منطقه به‌طور مکرر با آتش‌سوزی مواجه می‌شود و آخرین مورد در ماه مه سال جاری (اردیبهشت ۱۴۰۴) منجر به تخلیه هزاران نفر شد.

برنامه بازی‌های سوئیس در جام جهانی ۲۰۲۶ به شرح زیر است:

دور اول: قطر - سوئیس، ۱۳ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۳ خرداد ۱۴۰۵)، ساعت ۱۶:۰۰ در سانتا کلارا

دور دوم: سوئیس - بوسنی، ۱۸ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۸ خرداد ۱۴۰۵)، ساعت ۱۶:۰۰ در لس‌آنجلس

دور سوم: سوئیس - کانادا، ۲۴ ژوئن ۲۰۲۶ (۳ تیر ۱۴۰۵)، ساعت ۱۶:۰۰ در ونکوور.

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