تب داغ جام جهانی در قلب هلند با چاشنی هیجان

به گزارش ایلنا، هیچ کجای دیگر هلند، حال و هوای خوش‌بینی مفرط و شورانگیزی که هر بار با حضور تیم ملی در جام جهانی بخش‌هایی از این سرزمین را فرا می‌گیرد، به اندازه خیابان مارکت‌وگ در لاهه به شکلی آشکار و چشمگیر خودنمایی نمی‌کند؛ جایی که جامعه محلی دور هم جمع می‌شوند تا جایی که ممکن است رنگ نارنجی را در وجب به وجب خیابان خود تزریق کنند.

از هزاران پرچم کوچک که در بالای جاده در اهتزاز هستند گرفته تا نمای خانه‌ها، درختان و چراغ‌های خیابان، همه چیز به رنگ نارنجی درآمده است، به جز چند نقطه معدود که ترجیح داده‌اند رنگ‌های قرمز، سفید و آبی پرچم هلند را به نمایش بگذارند. تصاویری از شیرها — که یکی دیگر از نمادهای ملی این کشور است — به وفور دیده می‌شود و بسیاری از آن‌ها پیراهن ورزشی نارنجی‌رنگ و خیره‌کننده تیمی را بر تن دارند که به سادگی با نام "اورانژ" (کلمه هلندی برای رنگ نارنجی) شناخته می‌شود.

در طول سال‌ها، این مرکز و قلب تپنده رنگ نارنجی به مقصدی محبوب برای هواداران و رویدادی تبدیل شده است که همسایگان را دور هم جمع می‌کند، کسانی که هفته‌ها وقت خود را صرف تغییر شکل دادن به خیابان خود می‌کنند. دنی فان دایک، سازمان‌دهنده این اقدام، در جریان بازدید روز سه‌شنبه به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت: "تا به حال با کسی برخورد نکرده‌ایم که بگوید «ما این را دوست نداریم» یا از آن شکایت کند. تا این لحظه، ما فقط چیزهای مثبت شنیده‌ایم."

انتهای پیام/