به گزارش ایلنا، در حالی که جام جهانی ۲۰۲۶ آغاز شده، متئوس اولیویرا، فرزند ببتو، مهاجم اسطوره‌ای تیم ملی برزیل، درباره یکی از به‌یادماندنی‌ترین جشن‌های تاریخ فوتبال اظهار نظر کرده است؛ جشنی که در جریان دیدار برزیل و هلند در مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی ۱۹۹۴ رقم خورد.

ببتو پس از گلزنی مقابل هلند، همراه با روماریو و مازینیو حرکت معروف «تکان دادن گهواره» را اجرا کرد؛ جشنی که به افتخار تولد پسرش متئوس انجام شد و بعدها به یکی از نمادهای تاریخ جام جهانی تبدیل شد.

متئوس که اکنون ۳۱ ساله است و در فوتبال حرفه‌ای فعالیت می‌کند، درباره آن صحنه گفت: «هر وقت مردم من را کنار پدرم می‌بینند و متوجه می‌شوند همان نوزادی هستم که دلیل آن جشن معروف بود، بلافاصله حرکت گهواره را تقلید می‌کنند. بعد که سن من را می‌فهمند، معمولاً می‌گویند: "وای، چقدر پیر شده‌ایم!"»

او افزود: «جالب است که یک حرکت ساده بعد از این همه سال همچنان در سراسر دنیا شناخته شده و مردم آن را به یاد دارند.»

متئوس اولیویرا که در حال حاضر برای تیم تامپا بی رودیس آمریکا به میدان می‌رود، سابقه بازی در چند باشگاه پرتغالی را نیز در کارنامه دارد. او درباره زندگی شخصی خود گفت: «پدر دو دختر هستم و همراه همسرم، جیووانا، زندگی می‌کنم. خانواده برای من اهمیت زیادی دارد و همیشه تلاش کرده‌ام مسیر خودم را در فوتبال پیدا کنم.»

پسر ببتو همچنین به شباهت شرایط برزیل در جام جهانی ۱۹۹۴ و ۲۰۲۶ اشاره کرد و گفت: «در هر دو مقطع، برزیل پس از ۲۴ سال انتظار برای قهرمانی وارد جام جهانی شد. امیدوارم این بار هم نتیجه مشابهی رقم بخورد و شاید یکی از بازیکنان نسل جدید، جشن پدرم را دوباره زنده کند.»

او در ادامه از شرایط فعلی سلسائو تمجید کرد و گفت: «تیم ملی برزیل روند مثبتی را طی می‌کند و کارلو آنچلوتی بهترین گزینه برای هدایت تیم در این مقطع است. برزیل همیشه یکی از مدعیان اصلی قهرمانی در جام جهانی بوده و این دوره نیز از این قاعده مستثنی نیست.»

متئوس در پایان درباره رابطه نزدیکش با پدرش اظهار کرد: «ما تقریباً هر روز درباره فوتبال صحبت می‌کنیم. او همچنان در برنامه‌ها و رویدادهای فیفا و فدراسیون فوتبال برزیل (CBF) حضور دارد و این ارتباط مشترک برای هر دوی ما ارزش زیادی دارد. امیدوارم در این جام جهانی هم شاهد صحنه‌هایی باشیم که سال‌ها بعد همچنان در ذهن هواداران باقی بماند.»

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