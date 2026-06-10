به گزارش ایلنا، در شرایطی که سرنوشت لیگ بیست‌وپنجم به دلیل توقف مسابقات همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، کنفدراسیون فوتبال آسیا به طور رسمی نمایندگان ایران در فصل آینده رقابت‌های باشگاهی قاره را معرفی کرد.

پس از پایان مهلت تعیین‌شده از سوی AFC، بحث بر سر نحوه تقسیم سهمیه‌های آسیایی به یکی از مهم‌ترین موضوعات فوتبال ایران تبدیل شده بود. فدراسیون فوتبال پیش‌تر استقلال و تراکتور را به عنوان دو نماینده ایران در لیگ نخبگان آسیا معرفی کرده بود، اما تعیین تکلیف سهمیه سوم با چالش‌های متعددی همراه شد.

در هفته‌های اخیر، پرونده حقوقی دیدار گل‌گهر و چادرملو نیز بر پیچیدگی‌های ماجرا افزود. گل‌گهر با پیروزی در این پرونده جایگاه خود را در رتبه چهارم تثبیت کرد، اما اعتراض چادرملو و تشکیل کارگروه ویژه برای تعیین تکلیف سهمیه آسیایی، بحث‌های فراوانی را به دنبال داشت.

حتی پیشنهاد برگزاری یک تورنمنت سه‌جانبه میان گل‌گهر، پرسپولیس و چادرملو برای تعیین نماینده سوم مطرح شد، اما این طرح با مخالفت اعضای هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال روبه‌رو شد و به مرحله اجرا نرسید.

سرانجام کنفدراسیون فوتبال آسیا با انتشار فهرست رسمی تیم‌های حاضر در مسابقات فصل آینده، به تمامی ابهامات پایان داد. بر این اساس، استقلال و تراکتور در لیگ نخبگان آسیا حضور خواهند داشت و گل‌گهر سیرجان نیز سهمیه حضور در لیگ قهرمانان آسیا ۲ را به دست آورد.

به این ترتیب، نامی از پرسپولیس در میان نمایندگان فوتبال ایران در رقابت‌های آسیایی فصل آینده دیده نمی‌شود و پرونده جنجالی تقسیم سهمیه‌ها با اعلام رسمی AFC بسته شد.

تیم‌های شرکت‌کننده در لیگ نخبگان آسیا 27-2026 (منطقه غرب)

عربستان: الاهلی، النصر و الهلال - القادسیه و الاتحاد (پلی‌آف)

امارات: العین، شباب‌الاهلی و الوصل - الجزیره (پلی‌آف)

قطر: السد، الغرافه و الشمال

ایران: استقلال و تراکتور

ازبکستان: نفتچی - پاختاکور (پلی‌آف)

عراق: نیروی هوایی

اردن: الحسین (پلی‌آف)

تیم‌های شرکت‌کننده در سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا 27-2026 (منطقه غرب)

عربستان: التعاون

امارات: الوحده

قطر: الریان

ایران: گل‌گهر

ازبکستان: نسف

عراق: الشرطه

اردن: الفیصلی

بحرین: المحرق - الخالدیه (پلی‌آف)

عمان: السیب - النهدا (پلی‌آف)

هند: بنگال شرقی و گوا (پلی‌آف)

ترکمنستان: آرکه‌داغ (پلی‌آف)

کویت: الکویت - نامشخص (پلی‌آف)

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