نیمار: این آخرین جام جهانی من خواهد بود
ستاره تیم ملی برزیل در آستانه آغاز جام جهانی ۲۰۲۶ اعلام کرد این رقابتها آخرین حضورش در بزرگترین تورنمنت فوتبال جهان خواهد بود.
به گزارش ایلنا، نیمار، ستاره تیم ملی برزیل، در مستند «Vai, Brasil» که به مراحل آمادهسازی سلسائو برای جام جهانی ۲۰۲۶ میپردازد، از احساسات متفاوت خود پیش از آغاز این رقابتها سخن گفت و تأکید کرد که این تورنمنت آخرین جام جهانی دوران حرفهایاش خواهد بود.
این مهاجم باتجربه در بخشی از این مستند که قرار است از شبکه Globo Esporte پخش شود، گفت: «با وجود اینکه این چهارمین جام جهانی من است، احساس متفاوتی دارم. شرایط این بار متفاوت است و به خوبی میدانم که این آخرین جام جهانی من خواهد بود.»
او در ادامه افزود: «احساسم شبیه یک جوان ۱۸ ساله است که برای نخستین بار حضور در جام جهانی را تجربه میکند.»
جام جهانی ۲۰۲۶ از روز پنجشنبه به میزبانی مشترک آمریکا، کانادا و مکزیک آغاز میشود و برزیل نخستین دیدار خود را روز شنبه برابر مراکش در نیوجرسی برگزار خواهد کرد.
نیمار که با ۷۹ گل بهترین گلزن تاریخ تیم ملی برزیل محسوب میشود، همچنان به صورت اختصاصی تمرین میکند و پس از مصدومیتی که ۱۷ مه از ناحیه مچ پا برایش رخ داد، روند بهبودی را پشت سر میگذارد. با این حال او هنوز در تمرینات گروهی سلسائو شرکت نکرده است.
به همین دلیل حضور او در دیدار نخست برزیل مقابل مراکش بعید به نظر میرسد و احتمال دارد این ستاره برزیلی در بازی دوم تیمش برابر هایتی که ۱۹ ژوئن برگزار میشود، به میدان بازگردد.
کارلو آنچلوتی، سرمربی تیم ملی برزیل، با وجود نگرانیهای مربوط به شرایط جسمانی نیمار، نام او را در فهرست ۲۶ نفره خود قرار داده و امیدوار است از تجربه و کیفیت این بازیکن در مسیر کسب ششمین قهرمانی جهان استفاده کند.
نیمار در این باره گفت: «از اینکه اینجا هستم احساس غرور میکنم و بسیار خوشحالم. میخواهم از تکتک لحظات این جام جهانی لذت ببرم و امیدوارم تجربهای ویژه و فراموشنشدنی باشد.»
ستاره برزیلی از جام جهانی ۲۰۱۴ تاکنون در تمامی دورههای این رقابتها حضور داشته اما نتوانسته همراه با کشورش جام قهرمانی را بالای سر ببرد. بهترین عملکرد او به جام جهانی ۲۰۱۴ بازمیگردد؛ تورنمنتی که برزیل به نیمهنهایی رسید اما در غیاب نیمار با شکست سنگین ۷ بر یک مقابل آلمان از رسیدن به فینال بازماند.