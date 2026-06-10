به گزارش ایلنا، مارک کوکوریا، مدافع کنونی چلسی، در گفت‌وگویی با «داوو خنیسه» یوتیوبر مشهور آرژانتینی، خاطره‌ای جالب از دوران حضورش در بارسلونا و تمرین کنار لیونل مسی را بازگو کرد.

او در بخشی از این گفت‌وگو به ویتینیو، هافبک برزیلی سابق بارسلونا B، اشاره کرد؛ بازیکنی که تابستان ۲۰۱۷ به صورت قرضی از پالمیراس به جمع آبی‌اناری‌ها پیوست اما هرگز نتوانست جایگاه ثابتی پیدا کند و یک سال بعد به فوتبال برزیل بازگشت.

کوکوریا درباره نخستین تجربه تمرین کنار مسی گفت: «من با مسی تمرین کرده‌ام، هرچند بعید می‌دانم حتی مرا به خاطر بیاورد. راستش را بخواهید خیلی استرس داشتم. آیا او را مهار می‌کردم؟ بله، اما از فاصله‌ای امن! یک قانون نانوشته وجود داشت؛ نباید بیش از حد به مسی نزدیک می‌شدی، چون ممکن بود آخرین تمرینت با تیم اصلی باشد.»

مدافع اسپانیایی سپس به یکی از تمرینات پیش‌فصل اشاره کرد و گفت: «یک بازیکن برزیلی به نام ویتینیو برای تمرین آمده بود. در یکی از تمرینات حفظ توپ، برای پرس کردن مسی جلو رفت اما تعادلش را از دست داد و با او برخورد کرد. ناگهان همه‌چیز ساکت شد. والورده تمرین را متوقف کرد و گفت چنین اتفاقی نباید تکرار شود و باید فاصله ایمنی با مسی حفظ شود. اگر او را مصدوم می‌کردیم، فاجعه می‌شد.»

کوکوریا همچنین در بخش دیگری از این گفت‌وگو از ژاوی هرناندز تمجید کرد و در مقایسه او با برخی هافبک‌های نسل جدید گفت: «ژاوی در سطح دیگری قرار داشت. او به تنهایی جریان بازی را کنترل می‌کرد و فوتبال را مدیریت می‌کرد.»

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