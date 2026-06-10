شکارچی بزرگ در کمین خط دفاعی رقبا
ستاره بایرن مونیخ اسلحه پنهان دشان در جام جهانی
ستاره تکنیکی و خلاق باشگاه بایرن مونیخ، با توجه به فرم ایدهآل و درخشش اخیرش، پتانسیل بالایی دارد تا به عنوان مهره کلیدی و ستاره غیرمنتظره خط حمله تیم ملی فرانسه در مسابقات جام جهانی ظاهر شود.
به گزارش ایلنا، شاید کیلیان امباپه یا عثمان دمبله نباشند که خط حمله فرانسه را در جام جهانی به آتش میکشند؛ بلکه ممکن است این مایکل اولیسه محتاط و کمادعا با اولین لمس توپهای طلایی و تغییر جهتهای ویرانگرش باشد که این کار را انجام میدهد.
این مسیر از تاریخ ۱۶ ژوئن در نیوجرسی، یعنی زمانی که فرانسه، قهرمان دو دوره جهان به مصاف سنگال میرود، آغاز خواهد شد. بال هجومی باشگاه بایرن مونیخ پس از به ثمر رساندن یک هتتریک فوقالعاده مقابل ایرلند شمالی در روز دوشنبه، در فرمی ایدهآل وارد این تورنمنت میشود و آمار خود را به ۷ گل در ۱۷ بازی برای خروسها میرساند.
دیدیه دشان، سرمربی تیم، ترکیب اصلی و ترجیحی خود را روانه میدان کرد و این اولیسه بود که در یک خط حمله درخشان شامل امباپه، دمبله و ستاره نوظهور، دزیره دوئه، بیش از همه متمایز ظاهر شد. دشان درباره اولیسه گفت: "او این فصل در بایرن بسیار درخشان ظاهر شده و کارهای بزرگی برای ما انجام داده است. او سرشار از اعتماد به نفس و بسیار تعیینکننده است. علاوه بر این، او به عنوان یک بازیکن هجومی، ظرفیت فوقالعادهای نیز برای سختکوشی دارد."
اولیسه پس از دو ضربه تمامکننده در داخل محوطه جریمه، پس از نفوذ از جناح راست با یکی از تغییر بازیهای ناگهانی خود، شوت فوقالعادهای را به گوشه بالای سمت چپ دروازه فرستاد. او این کار را چنان ماهرانه و سریع انجام میدهد که به امضای او تبدیل شده و به این بازیکن ۲۴ ساله کمک کرده است تا در این فصل ۲۲ گل برای بایرن به ثمر برساند.
راهنماییهای هانری
دشان گفت که اولیسه در المپیک ۲۰۲۴ پاریس او را تحت تاثیر قرار داده است. در آن تورنمنت، او تحت هدایت تیری هانری ( اسطوره بزرگ فرانسه و آرسنال) آموزش دید و دو گل و پنج پاس گل اولیسه به خروسها کمک کرد تا به فینال راه یابند.
اولیسه بازیهای پاریس را «بهترین تجربه فوتبالی زندگیام» نامید زیرا «به مردم اجازه داد تا من را بشناسند». او همچنین از هانری به خاطر به اشتراک گذاشتن دیدگاهش از بازی تمجید کرد. اما زمانی که اولیسه به تیم بزرگسالان راه یافت، دشان گفت که به دلیل خجالتی بودن، «چهار یا پنج» بازی طول کشید تا او پتانسیل واقعی خود را نشان دهد. دشان در این باره اظهار داشت: "او شخصیت بسیار پر سر و صدایی ندارد. نسبتاً درونگرا اما بسیار دوستداشتنی است." اولین گل ملی اولیسه در ششمین بازی او به ثمر رسید و تواناییهای او را به نمایش گذاشت؛ جایی که او در لیگ ملتهای ۲۰۲۵ یک ضربه ایستگاهی تماشایی را به گوشه بالای دروازه کرواسی فرستاد.
نادیده گرفته شدن توسط باشگاههای بزرگ
اولیسه که در لندن متولد شده است، دوران حرفهای خود را پس از رها شدن توسط چلسی و منچسترسیتی، با تیم ردینگ آغاز کرد. او در حین بازی برای ردینگ در سطح دوم فوتبال انگلیس (چمپیونشیپ)، به عنوان بازیکن جوان فصل اتحادیه فوتبال انگلیس انتخاب شد. او در سال ۲۰۲۱ به تیم لیگ برتری کریستال پالاس پیوست و سه فصل حضور در پالاس کافی بود تا بایرن مونیخ را متقاعد کند تا با قراردادی به ارزش ۶۰ میلیون یورو (۶۵ میلیون دلار) با او قرارداد امضا کند. اولیسه گلزنی را به طیف فوقالعاده پاسهای خود اضافه کرد و در دو فصل حضور در این غول آلمانی، ۴۲ گل در ۱۰۷ بازی به ثمر رسانده است، اگرچه این آمار در یک تیم کاملاً هجومی ثبت شد.
امباپه بیدقت
گلهای اولیسه توجهات را از عملکرد متوسط دیگر از سوی امباپه دور کرد؛ بازیکنی که پنجشنبه گذشته نیز در شکست خانگی ۲ بر ۱ مقابل ساحل عاج موفق به گلزنی نشده بود. دشان در این خصوص گفت: "درست است که او چندین موقعیت داشت ولی کارآمد نبود." امباپه ۵۶ گل ملی در کارنامه دارد و برای شکستن رکورد اولیویه ژیرو در تیم ملی فرانسه به دو گل دیگر نیاز دارد. دشان با لبخند در این باره گفت: "او به من گفت که گلهایش را برای ایالات متحده نگه داشته است. بنابراین، این موضوع برای من مناسب است."