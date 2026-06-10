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خارجی‌های پرسپولیس به تهران رسیدند

خارجی‌های پرسپولیس به تهران رسیدند
کد خبر : 1796890
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در آستانه آغاز برنامه‌های فصل جدید، دو چهره تازه‌وارد به جمع سرخپوشان اضافه شدند تا کادرفنی این تیم تکمیل‌تر از گذشته کار خود را دنبال کند.

به گزارش ایلنا،  جولیانو والیم، مربی بدنساز تیم فوتبال پرسپولیس و دنیل گرا، بازیکن جدید سرخپوشان، شب گذشته وارد تهران شدند تا رسماً کار خود را در جمع پرسپولیسی‌ها آغاز کنند.

این دو از امروز در برنامه‌های تیم حضور خواهند داشت و در تمرینات پرسپولیس شرکت می‌کنند. با اضافه شدن والیم به کادرفنی و حضور دنیل گرا در جمع بازیکنان، روند آماده‌سازی سرخپوشان برای فصل جدید با نفرات بیشتری دنبال خواهد شد.

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