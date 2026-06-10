به گزارش ایلنا، جولیانو والیم، مربی بدنساز تیم فوتبال پرسپولیس و دنیل گرا، بازیکن جدید سرخپوشان، شب گذشته وارد تهران شدند تا رسماً کار خود را در جمع پرسپولیسی‌ها آغاز کنند.

این دو از امروز در برنامه‌های تیم حضور خواهند داشت و در تمرینات پرسپولیس شرکت می‌کنند. با اضافه شدن والیم به کادرفنی و حضور دنیل گرا در جمع بازیکنان، روند آماده‌سازی سرخپوشان برای فصل جدید با نفرات بیشتری دنبال خواهد شد.

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