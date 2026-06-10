به گزارش ایلنا، در روز سه‌شنبه، تیم گادییدکا که در رده سوم لیگ فوتبال سومالی قرار دارد، با نتیجه ۴ بر ۰ تیم جوبا، که در رده آخر جدول است، را شکست داد. در این بازی، بازیکنان هر دو تیم با عکس‌های داور عمر آرتان به نشانه همبستگی با او عکس گرفتند.

ابدی سالان خلیف احمد، بازیکن تیم گادییدکا، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری رویترز گفت: من بازیکن گادییدکا اف‌سی هستم. برادر من، عمر آرتان، شما داور خوبی هستید که بازی‌های زیادی در این کشور قضاوت کرده‌اید. شما را تشویق می‌کنم که امیدتان را از دست ندهید، زندگی چالش‌های زیادی به همراه دارد.»

با وجود حضور اندک ‌جمعیت، برخی از هواداران سومالی نیز این حرکت بازیکنان را تکرار کرده و به انتقاد از ایالات متحده پرداختند. یکی از هواداران به نام عبدی یوسف گفت: «داور ما سطح بین‌المللی دارد. او بازی‌های بین‌المللی در آفریقا، آسیا و اروپا قضاوت کرده و در حال حاضر در آستانه قضاوت در بازی‌های جام جهانی بود. این اولین حضور او در یک رویداد فوتبال جهانی بود. ما به شدت از نحوه رفتار با او متاسفیم و این عمل را به شدت محکوم می‌کنیم.»

عمر عبدالک الدین آرتان، ۳۴ ساله، یکی از ۵۲ داوری بود که فیفا برای جام جهانی انتخاب کرده بود و به عنوان یکی از هفت داور برتر آفریقایی شناخته می‌شد. او سال گذشته در فینال لیگ قهرمانان آفریقا بین تیم‌های پیرامیدز اف‌سی و ماملودی ساندونز قضاوت کرده و به عنوان داور سال ۲۰۲۵ از سوی کنفدراسیون فوتبال آفریقا انتخاب شده بود. این اولین جام جهانی برای یک داور سومالی به شمار می‌رفت.

آرتان در مصاحبه‌ای با روزنامه نیویورک تایمز گفت: «فکر می‌کنم آنها با کشور من مشکل دارند. من بسیار، بسیار ناامید هستم. من مدارک صحیح و همه چیز را داشتم. ویزای درست را نیز داشتم. من فقط یک داور هستم که سعی می‌کنم رویای خود را محقق کنم، بزرگ‌ترین رویای زندگی‌ام که حضور در جام جهانی است.»

او افزود که مقامات هیچ دلیلی برای رد درخواست ورود او ارائه نکردند. به گفته مقامات مهاجرت ایالات متحده، این داور «به دلیل نگرانی‌های مربوط به بررسی سوابق، غیرقابل پذیرش شناخته شده و ورود او رد شده است». فیفا نیز اعلام کرد که در فرآیندهای مهاجرتی کشورهای میزبان دخالت نمی‌کند.

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