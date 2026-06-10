توافق بزرگ در دقیقه نود
کارگران ورزشگاه لسآنجلس اعتصاب را لغو کردند
در آستانه آغاز مسابقات جام جهانی، کارگران ورزشگاه سوفی لسآنجلس به توافق اولیه با کارفرمایان دست یافتند تا سایه سنگین بحران و اعتصاب بزرگ از سر این تورنمنت برداشته شود.
به گزارش ایلنا، کارگران ورزشگاههای جنوب کالیفرنیا که تهدید کرده بودند در آستانه اولین بازی تیم ملی فوتبال مردان آمریکا در جام جهانی دست به اعتصاب خواهند زد، روز سهشنبه اعلام کردند که پس از دستیابی به یک توافق قراردادی اولیه که شامل دستمزدهای بالاتر و حمایتهای کارگری بیشتر است، انتظار دارند در محل کار خود باقی بمانند.
اتحادیه نمایندگی ۲۰۰۰ پیشخدمت، آشپز و ظرفشور در ورزشگاه سوفی در اینگلوود کالیفرنیا، این توافق را در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد و اظهار داشت که کارگران روز چهارشنبه درباره تصویب نهایی آن رایگیری خواهند کرد.
این اتفاق پس از آن رخ داد که هفته گذشته کارگران به دلیل متوقف شدن مذاکرات قراردادی با شرکت لِجندز گلوبال، تامینکننده خدمات غذایی ورزشگاه، رای به مجوز اعتصاب داده بودند. شرکت لجندز گلوبال نیز در بیانیهای اعلام کرد که این مجموعه از دستیابی به توافق با کارگران خرسند است و مشتاقانه منتظر ارائه «یک تجربه میزبانی فوقالعاده» در مسابقات جام جهانی در اینگلوود است.
هشت مسابقه برای برگزاری در ورزشگاه سوفی برنامهریزی شده است که با بازی روز جمعه بین آمریکا و پاراگوئه آغاز میشود. این ورزشگاه که در سال ۲۰۲۰ افتتاح شد، ۷۰ هزار نفر گنجایش دارد و استادیوم خانگی تیمهای لسآنجلس رمز و لسآنجلس چارجرز در لیگ انافال است.