من احمقم که امباپه را مهاجم نوک گذاشتم!

به گزارش ایلنا، تیم‌های ملی زیادی در دنیا وجود ندارند که بتوانند به چرخه‌ای موفق مانند چرخه تیم ملی فرانسه تحت هدایت دیدیه دشان افتخار کنند. در حالی که انتقادات در طول زمان به شدت افزایش یافته است، فدراسیون فوتبال فرانسه اعتماد کامل خود را به مربی‌ای معطوف کرده که نزدیک به ۱۴ سال هدایت این تیم را بر عهده داشته است. ثبت کارنامه ۱۷۹ مسابقه، جام جهانی ۲۰۲۶ را به طور قطع در افق دید آن‌ها قرار می‌دهد، آن هم در شرایطی که خروس‌ها بار دیگر به عنوان یکی از مدعیان اصلی برای کسب جام جهانی شناخته می‌شوند.

سرمربی تیم ملی فرانسه در مصاحبه‌ای با نشریه گاردین از جایگاه خود روی نیمکت این تیم دفاع کرد. او در این باره اظهار داشت: "اگر من امروز هنوز اینجا هستم، به این دلیل است که تیم ملی فرانسه بازی‌های زیادی را برده است. در غیر این صورت، این همکاری می‌توانست زودتر به پایان برسد، چه با تصمیم خود من و چه به این دلیل که دیگران برای من تصمیم گرفته بودند." دوران طولانی حضور او که شامل یک عنوان قهرمانی جام جهانی نیز می‌شود، نایب‌قهرمانی در قطر ۲۰۲۲ را به عنوان یک انگیزه بزرگ برای بالا بردن دوباره جام قهرمانی می‌بیند.

موفقیت فرانسه می‌تواند به نحوه عملکرد ستاره‌هایش گره بخورد. تیمی سرشار از بازیکنان بزرگ که بار دیگر توسط امباپه رهبری خواهد شد. مهاجم رئال مادرید که دشان تحت هدایت خود، او را به بازیکنی با بیشترین بازی در تاریخ تیم ملی تبدیل خواهد کرد—او در حال حاضر ۹۸ بازی ملی دارد، در حالی که لوریس با ۱۴۵ بازی رکورددار است—این نکته کلید اصلی برای دستیابی به هر هدفی به شمار می‌رود.

دشان به این رسانه انگلیسی گفت: "کیلیان که امروز کاپیتان ماست، قبل از اینکه کاپیتان شود، گوش می‌داد و نظاره می‌کرد؛ او کارها را شبیه به هوگو انجام نمی‌دهد. او اصلاً همان شخصیت یا پرستیژ را ندارد. او این رهبری را در خارج از زمین و همچنین در داخل زمین بر عهده می‌گیرد و می‌داند وقتی صحبت می‌کند، این کار را برای خودش انجام نمی‌دهد، بلکه برای همه بازیکنان صحبت می‌کند."

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دشان که باید یک خط حمله متنوع و پرستاره را مدیریت کند، از تصمیم خود برای استفاده از این مهاجم پاریسی به عنوان مهاجم نوک در تیم ملی دفاع کرد. او همچنین به تصمیماتی که مربیان باشگاهی امباپه گرفته‌اند استناد کرد و توضیح داد: "من باید احمق باشم، و حتماً مربیان زیادی در میان مربیانی که او داشته احمق بوده‌اند که او را در مرکز خط حمله برای تیم‌هایی که در آن‌ها بازی کرده، به کار گرفته‌اند... در دو سال گذشته در رئال مادرید و سال آخرش در پی‌اس‌جی... او اکنون سه سال است که در پست مرکزی بازی می‌کند."

در مدیریت تیمی که همیشه به نظر می‌رسد در حق برخی از بازیکنان بی‌عدالتی می‌شود—چرا که فرانسه تورنمنت به تورنمنت نسل‌هایی از بازیکنان بزرگ را گرد هم می‌آورد—سرمربی فرانسوی یاد گرفته است که با این مسائل در درون تیم برخورد کند. او در این باره عنوان کرد: "مسئله درباره مدیریت ناامیدی کسانی است که فیکس نخواهند بود... پذیرش این موضوع همیشه سخت است، زیرا هر بازیکنی باور دارد که از کسی که به جای او بازی می‌کند بهتر است... فقط کافی است این را از هر فوتبال حرفه‌ای در بالاترین سطح بپرسید."

فرانسه در یک رقابت سطح بالای دیگر، بازیکنانی خواهد داشت که برای به دست آوردن جایگاه ثابت می‌جنگند، درست همان‌طور که قبلاً انجام داده‌اند. اما اولیسه، به ویژه، بازیکنی خواهد بود که—با توجه به شایعات پیرامونش—تحت ذره‌بین و نظارت شدید قرار خواهد گرفت. بازیکنی که سبک بازی منحصر به فردش می‌تواند کلید هر گل فرانسوی‌ها باشد. دشان درباره او گفت: "او کاملاً محتاط و کمی خجالتی است، اما وقتی در زمین حضور دارد، شگفت‌انگیز است... در حال حاضر، او می‌درخشد و یکی از بهترین بازیکنان جام جهانی است."

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