واکنش دیدیه دشان به حواشی اخیر در خصوص امباپه
دیدیه دشان، سرمربی پیشین تیم ملی فرانسه، در آستانه آخرین حضور خود در جام جهانی ۲۰۲۶، به بررسی نقش کیلیان امباپه به عنوان کاپیتان جدید تیم و چالشهای پیش روی خود در مدیریت تیم پرداخت.
به گزارش ایلنا، دیدیه دشان، سرمربی پیشین تیم ملی فرانسه، در مصاحبهای به بررسی دستاوردهای خود و چالشهای پیش رو در جام جهانی ۲۰۲۶ پرداخت. او با اشاره به موفقیتهای گذشتهاش به عنوان بازیکن و مربی، تأکید کرد که تیم ملی فرانسه همواره در بین مدعیان قهرمانی قرار دارد. دشان که در دو دوره به عنوان بازیکن و مربی قهرمان جهان شده است، به اهمیت تطبیق با شرایط و نسلهای جدید بازیکنان اشاره کرد.
دشان در این مصاحبه به انتقادات داخلی از سبک بازی تیم ملی فرانسه پاسخ داد و گفت: «سبک بازی ما ممکن است در خارج از کشور بیشتر مورد توجه قرار گیرد، اما نتایج ما نشاندهنده موفقیت ماست.» او همچنین به تغییرات در ترکیب تیم اشاره کرد و گفت که نسل جدید بازیکنان نیاز به ارتباط بیشتری دارند.
کاپیتانی کیلیان امباپه، که به عنوان جانشین هوگو لوریس معرفی شده، موضوع دیگری بود که دشان به آن پرداخت. او گفت: «امباپه میداند که وقتی صحبت میکند، به نمایندگی از همه بازیکنان صحبت میکند.» دشان همچنین از انتقادات به استفاده از امباپه در خط حمله دفاع کرد و گفت که او در سالهای اخیر در این موقعیت بازی کرده است.
دشان به چالشهای پیش روی خود در انتخاب بازیکنان برای جام جهانی اشاره کرد و گفت: «مدیریت ناامیدی بازیکنانی که در ترکیب اصلی نیستند، همیشه دشوار است.» او همچنین تأکید کرد که مدیریت تیم ملی با مدیریت باشگاهها تفاوتهای زیادی دارد و تجربهاش در این زمینه بینظیر است.
در پایان، دشان به آینده خود پس از جام جهانی اشاره کرد و گفت که هنوز تصمیمی در مورد ادامه کارش نگرفته است. او تأکید کرد که برایش مهم نیست که چگونه به یاد خواهد ماند، اما با خروج از تیم ملی فرانسه، میراثی از خود به جا گذاشته است.