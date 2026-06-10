به گزارش ایلنا، بر اساس یک نظرسنجی که توسط شرکت SWG انجام شده و روز دوشنبه (۸ ژوئن) توسط روزنامه گازتا دلو اسپورت منتشر شد، هواداران ایتالیایی برزیل را به عنوان تیم محبوب خود برای حمایت در جام جهانی انتخاب کردند. تیم ملی برزیل با ۱۷ درصد از آرا، در صدر این نظرسنجی قرار گرفت.

در جایگاه دوم این نظرسنجی، اسپانیا با ۱۶ درصد از انتخاب‌ها قرار دارد. آرژانتین با ۱۰ درصد در جایگاه سوم است و فرانسه و انگلیس هر کدام با ۵ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. سایر تیم‌ها مجموعاً ۱۲ درصد از آرا را به خود اختصاص داده‌اند، در حالی که ۳۵ درصد از پاسخ‌دهندگان اعلام کردند که به هیچ تیمی حمایت نخواهند کرد.

ایتالیایی‌ها به عنوان یکی از بزرگ‌ترین تیم‌های فوتبال، برای سومین بار متوالی از حضور در جام جهانی بازمانده‌اند و این موضوع به عنوان یک رکورد منفی ثبت شده است. ایتالیا، قهرمان چهار دوره جام جهانی، از سال ۲۰۱۴ و جام جهانی برزیل، در هیچ مسابقه‌ای شرکت نکرده است. در آن دوره، تیم آتزوری در مرحله گروهی با کسب تنها سه امتیاز از نه امتیاز ممکن، به کار خود پایان داد و تنها یک پیروزی مقابل انگلیس به دست آورد و در مقابل کاستاریکا و اروگوئه شکست خورد.

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