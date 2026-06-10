به گزارش ایلنا، جزئیات جدیدی در خصوص یکی از جنجالی‌ترین تصمیمات جام جهانی فاش شده است. دولت ایالات متحده از صدور ویزا برای یکی از داورانی که قرار بود در این تورنمنت قضاوت کند، یعنی عمر عبدالقادر ارتان، داور اهل سومالی، خودداری کرد.

اکنون اطلاعات تازه‌ای به دست آمده است، چرا که مقامات مسئول تصمیم خود را بر اساس دریافت هشداری مبنی بر ارتباط عمر عبدالقادر ارتان با گروه‌های خطرناک توجیه کرده‌اند و پس از بررسی تلفن همراه وی، چندین ایمیل و پیام پیدا کرده‌اند که این موضوع را تایید می‌کند. با توجه به خطری که این مسئله می‌توانست برای امنیت ایالات متحده ایجاد کند، ویزای این داور رسمی فیفا ریجکت شد و او به ترکیه، یعنی کشوری که از آنجا آمده بود، دیپورت گردید.

فیفا نیز به این موضوع واکنش نشان داد و در بیانیه‌ای اعلام کرد: «فیفا تایید می‌کند که داور، عمر عبدالقادر ارتان، پس از مخالفت با ورودش به ایالات متحده، قادر به مربیگری یا قضاوت در جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ نخواهد بود. فیفا در فرآیندهای مهاجرتی کشور میزبان، از جمله اعطای ویزا، مداخله نمی‌کند و مقامات به او اطلاع داده‌اند که در حال حاضر، وضعیت آقای ارتان تغییری نخواهد کرد.»

از سوی دیگر، در خصوص وضعیت تیم ملی ایران که با وجود ناچار بودن به انجام بازی‌های خود در آمریکا، مجبور شده مقر و کمپ اصلی خود را در مکزیک برپا کند، مذاکراتی در جریان است تا به آن‌ها اجازه داده شود یک روز قبل از مسابقات خود سفر کنند تا کنفرانس‌های مطبوعاتی و سایر رویدادها را برگزار نمایند. با این حال، علیرغم برگزاری جلسه‌ای در واشنگتن برای بررسی این موضوع، هنوز هیچ راه‌حل قطعی و نهایی به دست نیامده است.

۱۱ ساعت بازجویی و سلول انفرادی پیش از دیپورت به استانبول

این داور برای اولین بار پس از این حادثه با نیویورک تایمز گفتگو کرد. وی اظهار داشت: "بسیار ناامید هستم. من فقط داوری هستم که تلاش می‌کنم به رویای دیرینه خود یعنی حضور در جام جهانی جامه عمل بپوشانم. تمام مدارکم کامل بود و ویزای درستی داشتم. همه چیز مرتب بود."

این روزنامه نیویورکی توضیح داد که این داور ۱۱ ساعت را در مصاحبه و بازجویی با مقامات گذرانده و به آن‌ها اسناد و مدارک فیفا را نشان داده تا حضور خود در ایالات متحده را توجیه کند و آن‌ها نیز برای تایید این اطلاعات، به جستجوی جزئیات حرفه‌ای درباره دوران کاری او در اینترنت پرداخته‌اند. پس از این مصاحبه، او به یک سلول بازداشتگاه منتقل شد و قبل از اینکه با پروازی به مقصد استانبول دیپورت شود، چندین ساعت در آنجا نگه داشته شد. ارتان همچنان تاکید دارد که مقامات هیچ دلیلی برای جلوگیری از ورودش به او ارائه نداده‌اند.

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