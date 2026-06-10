روایت شگفتانگیز مردی که تسلیم نشد
از خطر مرگ تا رویای جام جهانی
کریگ گوردون، دروازهبان باتجربه اسکاتلند که پس از سالها مبارزه با مصدومیتهای شدید و حتی هشدار پزشکان درباره خطر فلج شدن یا مرگ، به فوتبال بازگشته است، حالا در آستانه حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ قرار دارد.
به گزارش ایلنا، کریگ گوردون در ماه مارس امسال به لندن سفر کرد تا با دکتر اوسامه جانون، متخصص ستون فقرات، ملاقات کند. دکتر جانون بدون هیچ گونه شیرینیگویی، خطرات درمانی که گوردون برای رفع آسیبدیدگی گردن خود نیاز داشت را توضیح داد. او به گوردون گفت: "شما ممکن است دچار فلج شوید یا حتی بمیرید..."
اکنون، گوردون در شارلوت، کارولینای شمالی، در حال آمادهسازی برای جام جهانی است؛ رویایی که تنها چند ماه پیش به نظر غیرممکن میرسید. تصاویری از گوردون در حال صحبت با جانون در مستند "آیکونهای فوتبال" بیبیسی اسکاتلند به نمایش درآمده است. این مستند از چهارشنبه ساعت ۰۶:۰۰ به وقت بریتانیا در دسترس خواهد بود و لحظات احساسی، دردناک و الهامبخش را به تصویر میکشد.
گوردون میگوید که تمام دوران حرفهایاش پر از بازگشتهای مکرر و مبارزات علیه مشکلات بوده است. او به دلیل آسیبهای جدی متعدد، از جمله مشکلات مچ پا، شکستگیها و جراحیهای زانو، حدود ۱،۹۷۵ روز فوتبال را از دست داده است. در سال ۲۰۱۲، او به دلیل تاندونیت کشکک زانو، که تهدیدی برای حرفهاش بود، به مدت دو سال از میادین دور ماند.
او به متخصصان در سوئد و اسپانیا مراجعه کرد، سه جراحی انجام داد و به یک روانشناس مراجعه کرد زیرا باشگاهش در آن زمان - ساندرلند - فکر میکرد که درد او ممکن است تنها در ذهنش باشد. اما اینطور نبود. یک جراح به او پیشنهاد بازنشستگی داد، اما گوردون تصمیم به ادامه کار گرفت. از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴، او هیچ بازیای انجام نداد و به فراموششدهای در کابوس مکرر توانبخشی و امید تبدیل شد.
گوردون، که در ۴۳ سالگی به میدان میرود، بیش از ۲۲ سال پیش برای اولین بار برای تیم ملی اسکاتلند به میدان رفت. او درباره مشکلات گردن خود که میتوانست حضورش در جام جهانی را به خطر بیندازد، گفت: "نگرانیهایی وجود داشت که این مشکل ممکن است طولانیمدت باشد، نه تنها در فوتبال، بلکه در بقیه زندگیام."
او در مورد انتخابی که برای ادامه فوتبال یا فکر کردن به آیندهاش داشت، گفت: "باید به این فکر میکردم که آیا میتوانم با بچهها بازی کنم و به عنوان پدری فعال در کنارشان باشم." اگر جام جهانی نبود، احتمالاً او تا الان بازنشسته شده بود.
گوردون در فصل گذشته تنها شش بار به میدان رفت و یکی از این بازیها، پیروزی ۴-۲ مقابل دانمارک بود که اسکاتلند را به اولین جام جهانی در ۲۸ سال اخیر رساند. او درباره آن شب فوقالعاده در همپدن گفت: "احساساتی بودم و واقعاً در اتاقم گریه کردم که این چقدر برای همه مهم بود."
او اکنون به عنوان پیرترین بازیکن در جام جهانی ۲۰۲۶ شناخته میشود و اگر در بازیها حضور یابد، به دومین پیرترین بازیکن تاریخ جام جهانی تبدیل خواهد شد؛ معجزهای در حال حرکت تا آخرین لحظه.