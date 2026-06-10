پاسخ جنجالی اتلتیکو مادرید به رئال: بیشتر از بارسلونا ما را میخندانید!
رئال مادرید اعلام کرد که پیشنهادی به مبلغ ۱۳۰ میلیون دلار برای خرید آلوارز ارائه کرده است که بلافاصله توسط اتلتیکو مادرید رد شد. این باشگاه در پاسخ به این پیشنهاد، به تمسخر رقیب خود پرداخت.
به گزارش ایلنا، رئال مادرید در بیانیهای اعلام کرد که پیشنهادی به مبلغ ۱۳۰ میلیون دلار برای خرید خولیان آلوارز ستاره این روزهای اتلتیکو مادرید ارائه داده است، اما این پیشنهاد به سرعت از سوی اتلتیکو مادرید رد شد. اما اتلتیکو نه تنها این پیشنهاد را رد کرد، بلکه به رئال مادرید نیز طعنه زد، همانطور که قبلاً با بارسلونا انجام داده بود.
اتلتیکو مادرید در پاسخ به بیانیه رسمی رئال مادرید، با استفاده از چندین ایموجی خنده واکنش نشان داد. همچنین، این باشگاه یادآور شد که مبلغ فسخ قرارداد برای جدایی آلوارز و صدور رضایتنامهاش بیشتر از مبلغی است که آنها بتوانند تصور آن را داشته باشند.
تمسخر اتلتیکو ادامه یافت و در یک پاسخ چهار بخشی به بیانیه رئال مادرید، به نکات زیر اشاره کرد: "بیانیه رسمی ما با توضیحات درباره بیانیه رسمی رئال مادرید: شما ویدئوی پاپ را که میگفت او نیز طرفدار اتلتیکو است، قطع کردید. شما ممکن است ادب را با تشکر اشتباه گرفته باشید، اما برای اینکه هیچ شکی باقی نماند ما از شما هیچ تشکری نمیکنیم. نه پیشنهادی را بررسی کردیم و نه ارزیابی کردیم. چگونه میتوانیم با شما کنار بیاییم وقتی که شما ما را بیشتر از بارسلونا میخندانید؟"
آلوارز که خود را برای دفاع از عنوان قهرمانی آرژانتین در جام جهانی آماده میکند، در این فصل ۲۰ گل در ۴۹ بازی برای اتلتیکو به ثمر رسانده که ۱۰ گل آنها در لیگ قهرمانان اروپا بوده است.