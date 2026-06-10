به گزارش ایلنا، یک پیروزی راحت در مسیر آمادگی جام جهانی برای آرژانتین در مقابل ایسلند رقم خورد. این مسابقه به مراتب سخت‌تر و پیچیده‌تر از یک بازی دوستانه معمولی پیش از آغاز برترین رقابت فوتبالی جهان بود.

لیونل اسکالونی پیش از این در کنفرانس مطبوعاتی قبل از بازی به صراحت اعلام کرده بود که می‌خواست از انجام این مسابقه اجتناب کند. هرچند که این تقابل در نهایت با برتری ۳ بر ۰ آرژانتین به پایان رسید، اما برگزاری بازی از همان ابتدا به دلیل بارش باران سیل‌آسا در هاله‌ای از ابهام قرار داشت.

قهرمان جهان هیچ ریسکی روی بازیکنان خود انجام نداد و ترکیبی از بازیکنان اصلی و نیمکت‌نشین را روانه میدان کرد. آرژانتین در مسابقه‌ای که سرعت بالایی نداشت، به وضوح نشان داد که کنترل توپ و میدان آن‌ها فراتر از یازده بازیکن اصلی و همیشگی تیم است.

بارکو با پاس گل ارزشمند جولیانو سیمئونه، پسر سرمربی اتلتیکو مادرید، تیمش را پیش انداخت؛ بازیکنی که خود را به عنوان یکی از برندگان بزرگ این بازی‌ دوستانه پیش از جام جهانی مطرح کرد.

طوفان ۲۵ دقیقه‌ای کاپیتان در آلاباما؛ بازگشت باشکوه فوق‌ستاره به مستطیل سبز

در مسابقه‌ای که همگان انتظار بازگشت مسی را می‌کشیدند، ایسلند با وجود مواجهه با شکست احتمالی، عقب‌نشینی نکرد. ثبت نتیجه ۱ بر ۰ ضربه سختی به اروپایی‌ها زد، تیمی که با وجود در اختیار داشتن مالکیت توپ در بیش از یک موقعیت، تفاوت فاحش کیفیت خود را در مقایسه با آرژانتینی نشان داد که بدون توجه به اینکه چه کسی در زمین است، با دقتی بی‌رحمانه و تهاجمی بازی می‌کند.

این مسابقه در شهر آبرن به عنوان یک بازی تدارکاتی برای نیکو پاز نیز عمل کرد که پس از بهبودی از مصدومیتش دوباره به زمین مسابقه بازگشت. این بازی همچنین برای شماره ۱۰ آرژانتین بسیار ارزشمند بود؛ فوق‌ستاره‌ای که وارد زمین شد و با یک پاس گل تماشایی به لائوتارو مارتینز، به گرفتن یک پنالتی کمک کرد و خودش آن را با خونسردی و راحتی هرچه تمام‌تر به گل تبدیل کرد.

حضور ۲۵ دقیقه‌ای کاپیتان آرژانتین در زمین به همین‌جا ختم نشد، چرا که او با یک پاس گل دیگر به آلمادا، اختلاف را بیشتر کرد. این عملکرد درخشان، بازگشت او به مستطیل سبز را کاملاً تکمیل کرد.

این دیدار دوستانه در ایالت آلاباما در نهایت با هشت کارت زرد (دو کارت برای آرژانتین و شش کارت برای ایسلند) به پایان رسید. این موضوع نشان‌دهنده آن بود که با وجود نزدیکی مسابقات جام جهانی، هیچ فرش قرمزی برای هیچ‌کدام از دو تیم در این تقابل پهن نشده بود و بازی کاملاً جدی دنبال شد.

پس از سوت پایان ۹۰ دقیقه، همه چیز بار دیگر به لیونل مسی ختم شد. آرژانتین وقتی رهبر بزرگش را در زمین دارد، فوتبال را به بهترین شکل ممکن درک و بازی می‌کند.

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