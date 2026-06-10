کابوس امباپه برای تصاحب پادشاهی کلوزه
شلیک نهایی امپراتور فرانسه به تاریخ جام جهانی
لیونل مسی مطمئناً جذابترین نقش را در مسیر تلاش و جاهطلبی امباپه برای شکستن رکورد گلزنی ادوار جام جهانی و تبدیل شدن به برترین گلزن تاریخ این مسابقات ایفا خواهد کرد.
به گزارش ایلنا، کیلیان امباپه تابستان امسال تنها برای سومین بار حضور در جام جهانی را تجربه خواهد کرد، او این شانس را دارد تا نام خود را بیش از پیش در کتابهای تاریخ فوتبال به ثبت برساند. این ستاره فرانسوی که قرار است بازوبند کاپیتانی تیم ملی کشورش را در آمریکای شمالی بر تن کند، پیش از این نیز در بزرگترین صحنه فوتبالی جهان درخشان ظاهر شده است؛ از شکستن رکوردهای متعدد گرفته تا به ثمر رساندن یک هتریک تاریخی در فینال جام جهانی.
در شرایطی که او به تنهایی فرانسه را تا آستانه کسب دو عنوان قهرمانی پیاپی در جام جهانی پیش برد، قطر ۲۰۲۲ را با ارتقای جایگاه خود به عنوان یکی از گلزنترین بازیکنان تاریخ این تورنمنت ترک کرد. امباپه در ۱۴ بازی خود در ادوار جام جهانی، ۱۲ گل به ثمر رسانده که این آمار به معنای میانگین یک گل به ازای هر ۰.۸۶ دقیقه حضور در دیدارهای نهایی است. با نگاهی به جام جهانی ۲۰۲۶ و دورههای پس از آن، این شانس کاملاً وجود دارد که این بازیکن ۲۷ ساله به برترین گلزن تاریخ جام جهانی تبدیل شود و رکوردی را برجای بگذارد که شاید دیگر هرگز شکسته نشود.
این افتخار در حال حاضر در اختیار میروسلاو کلوزه، مهاجم سابق تیم ملی آلمان (۱۶ گل) است؛ بازیکنی که در جریان جام جهانی ۲۰۱۴ موفق شد از رونالدو، اسطوره فوتبال برزیل (۱۵ گل) عبور کند.
دوئل تمامعیار امپراتور و کینگ؛ چه کسی پادشاه جدید گلزنان تاریخ خواهد شد؟
امباپه برای برابری با این رکورد تاریخی به ۴ گل و برای از آن خود کردن کامل این عنوان به ۵ گل نیاز دارد. برای درک بهتر این موضوع، باید اشاره کرد که این مهاجم در سال ۲۰۱۸ چهار بار و در سال ۲۰۲۲ هشت بار موفق به گلزنی شده بود. به این ترتیب، اگر او با همین روند به کار خود ادامه دهد، حداقل با رکورد کلوزه برابری خواهد کرد.
فرانسه در گروه I در کنار تیمهای سنگال، نروژ و عراق قرار گرفته است. انتظار میرود امباپه کار گلزنی خود را از همین مرحله گروهی آغاز کند و شاید در دیدار مقابل عراق، آتشبازی بزرگی به راه بیندازد. به عنوان یکی از مدعیان اصلی قهرمانی در کل تورنمنت، هر چه فرانسه به مراحل بالاتری صعود کند، شانس امباپه برای شکستن این رکورد بیشتر خواهد شد. با این حال، لیونل مسی نیز در تورنمنتی که انتظار میرود آخرین جام جهانی او باشد، تهدیدی جدی برای همتیمی سابق خود در پاریسنژرمن به شمار میرود.
مسی در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر ۷ بار گلزنی کرد که شامل دو گل در دیدار فینال مقابل فرانسه بود تا الهامبخش پیروزی آرژانتین در ضربات پنالتی باشد و آمار خود را به ۱۳ گل در ۲۶ بازی جام جهانی برساند. از این رو، مسی تنها ۴ گل با تبدیل شدن به برترین گلزن تاریخ رقابتهای جام جهانی فاصله دارد؛ البته به شرطی که امباپه پیش از او موفق به ثبت ۵ گل نشود.
اسطوره آرژانتینی در طول این تورنمنت ۳۹ ساله خواهد شد، اما مسابقات جام باشگاههای جهان در تابستان گذشته ثابت کرد که او با وجود سن و سالش همچنان توانایی خلق لحظات جادویی را دارد و همین موضوع، یک نبرد جذاب و تماشایی را میان او و امباپه رقم میزند.