به گزارش ایلنا، تیم فوتبال کاستیون در دیدار برگشت مرحله نخست پلی‌آف لالیگا ۲ اسپانیا برابر آلمریا تن به شکست داد و شانس حضور در مرحله بعدی رقابت‌ها را از دست داد.

شاگردان کاستیون که بازی رفت را با تساوی یک بر یک به پایان رسانده بودند، در مسابقه برگشت با وجود بازگشت به بازی و جبران نتیجه، در دقایق پایانی دو گل دریافت کردند تا در نهایت با نتیجه ۳ بر ۲ مغلوب میزبان شوند.

آلمریا که از حمایت هوادارانش بهره می‌برد، در لحظات حساس مسابقه توانست برتری خود را تثبیت کند و با پیروزی ۴ بر ۳ در مجموع دو دیدار رفت و برگشت، راهی مرحله بعدی پلی‌آف شود.

در این مسابقه امیر عابدزاده، دروازه‌بان ایرانی کاستیون، همانند بسیاری از دیدارهای این فصل روی نیمکت حضور داشت و فرصت بازی پیدا نکرد.

بدین ترتیب کاستیون برای دومین فصل متوالی در رسیدن به لالیگا ناکام ماند و فصل آینده نیز در سطح دوم فوتبال اسپانیا به کار خود ادامه خواهد داد.

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