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مخالفت صنعت نفت با استعفای پورموسوی

مخالفت صنعت نفت با استعفای پورموسوی
کد خبر : 1796708
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مدیرعامل صنعت نفت آبادان پس از استعفای سید سیروس پورموسوی، از حمایت کامل باشگاه از سرمربی تیم خبر داد و تأکید کرد همکاری دو طرف ادامه خواهد داشت.

به گزارش ایلنا،  در پی شکست خانگی صنعت نفت آبادان مقابل پارس جنوبی جم و مطرح شدن استعفای سید سیروس پورموسوی، مدیران باشگاه خیلی زود به این موضوع واکنش نشان دادند و مخالفت خود را با جدایی سرمربی تیم اعلام کردند.

سید یوسف موسوی سندرونی، مدیرعامل باشگاه صنعت نفت آبادان، ضمن عذرخواهی از هواداران این تیم اظهار کرد: «از تمامی هوادارانی که در طول فصل حامی صنعت نفت بودند عذرخواهی می‌کنیم و قدردان حمایت‌های آنها هستیم.»

وی درباره شرایط این فصل صنعت نفت گفت: «باشگاه با هدف صعود به لیگ برتر وارد مسابقات شد اما برخی اتفاقات، به‌ویژه وقفه‌ای که در روند مسابقات ایجاد شد، باعث شد از اهداف تعیین شده فاصله بگیریم.»

مدیرعامل صنعت نفت درباره وضعیت پورموسوی نیز تأکید کرد: «سرمربی تیم با باشگاه قرارداد دارد و به کار خود ادامه خواهد داد. مجموعه باشگاه و هواداران خواهان ادامه همکاری با پورموسوی هستند و برنامه ما ادامه مسیر با این مربی برای رسیدن به موفقیت است.»

موسوی سندرونی در پایان خاطرنشان کرد: «باشگاه تمام امکانات لازم را برای تیم فراهم کرده بود اما شرایط مسابقات آن‌طور که انتظار داشتیم پیش نرفت و نتوانستیم به نتایج مدنظر دست پیدا کنیم.»

 

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